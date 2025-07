Jornalista da Globo detona atitude de torcida do Brasileirão: ‘Nada justifica’

A quarta-feira (16) do Brasileirão foi agitada e contou com jogos emocionantes, mas fora do campo teve um episódio polêmico. A torcida do Sport invadiu o CT onde o clube treina para cobrar os jogadores, e um jornalista da Globo detonou a atitude.

Em um dos vídeos que viralizou nas redes sociais, é possível ver o atacante Pablo recebendo um tapa. Em nota, o Sport anunciou que medidas legais serão tomadas, e classificou como "inaceitáveis" a atitude dos torcedores. O 'protesto' foi realizado após péssimo momento do time no Brasileirão.

Nas suas redes sociais, o jornalista da Globo Tiago Medeiros detonou a ação dos torcedores organizados. Ele já atuou como repórter e apresentador na emissora, e disse que nada justifica a atitude de invadir o CT e ameaçar os atletas.

- Isso aqui atravessa todas as fronteiras do escracho. O time é ruim, sequer compete, mas nada justifica a violência dessa invasão. O Sport vai empilhando absurdos em um dos anos mais tenebrosos da sua história - publicou Tiago Medeiros, da Globo, no seu perfil do X.

Veja vídeo do protesto da torcida do Sport

Campanha do Sport no Brasileirão

O Sport é o último colocado do Brasileirão com apenas três pontos em 36 disputados. São doze jogos, nove derrotas e três empates na competição. É o único time que ainda não venceu dentro do Campeonato Brasileiro.

Até pelo desempenho ruim, a direção do clube demitiu o técnico Pepa, português que conseguiu o acesso com o clube em 2024. Outro português, Antônio Oliveira assumiu em seu lugar, mas também já saiu. Seu substituto é Daniel Paulista, treinador que vai para sua quarta passagem pelo Leão.

A missão de Daniel vai ser livrar o Sport do rebaixamento, em um cenário que já parece improvável. É o pior começo da história do Brasileirão.