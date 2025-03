Cristiano Ronaldo, Messi ou Neymar: quem ganha mais com publicidade?

O talento dentro de campo faz de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar algumas das figuras mais influentes do esporte mundial. Mas o sucesso deles não se resume ao futebol: os craques faturam alto com contratos de patrocínio, campanhas publicitárias e outros acordos comerciais.



De acordo com a revista Forbes, em sua lista anual dos jogadores mais bem pagos do mundo, Messi lidera os ganhos com publicidade entre os três craques. O argentino faturou US$ 75 milhões em 2024, superando Cristiano Ronaldo, que arrecadou US$ 65 milhões. Neymar completa o pódio, com US$ 30 milhões.

📊 Ranking dos ganhos com publicidade

1️⃣ Lionel Messi – US$ 75 milhões (R$ 430,5 milhões)

2️⃣ Cristiano Ronaldo – US$ 65 milhões (R$ 372,1 milhões)

3️⃣ Neymar – US$ 30 milhões (R$ 172,2 milhões)

📢 Marcas de peso no portfólio dos craques

Os três jogadores possuem acordos com algumas das maiores marcas do mundo.

🔹 Cristiano Ronaldo tem contratos com Nike, Binance, Clear, Herbalife e Louis Vuitton, além de sua própria linha de produtos da marca CR7.

🔹 Messi também é patrocinado por grandes empresas, incluindo Adidas, Pepsi, Socios.com e Mastercard. O argentino ainda tem acordos com a Apple e a Saudi Tourism Authority.

🔹 Neymar é o rosto de campanhas de empresas como Puma, Red Bull, Blaze e Mercado Livre. Recentemente, o brasileiro também se tornou garoto-propaganda da linha Lavitan, da Cimed.

Mesmo em momentos diferentes de suas carreiras, os três seguem como ícones do marketing esportivo. E, com milhões de seguidores nas redes sociais, a tendência é que seus ganhos fora de campo continuem altíssimos.