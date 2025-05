Neymar será anfitrião de evento em data de jogo da Seleção Brasileira

Neymar vive momento de recuperação de uma lesão na coxa esquerda. Mesmo assim, o camisa 10 do Santos, ainda é cotado para aparecer entre os convocados da primeira listagem de Carlo Ancelotti. Contudo, ele tem na agenda profissional um evento no mesmo dia 10 de junho, mesmo dia do confronto entre Brasil e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Na data em questão, o atacante irá sediar um leilão pelo Instituto Neymar Jr em homenagem aos 10 anos do projeto social. O evento foi anunciado no último dia 1 de maio pelo próprio perfil do jogador nas redes sociais. Este será a 5ª edição do evento beneficente.

Para a ocasião, está prevista a participação de patrocinadores e convidados de luxo. Os organizadores do evento ainda não divulgaram quantas peças serão leiloadas na ocasião, mas o classificou como "o maior" já feito. O leilão acontecerá no Mercado Pago Hall, em São Paulo.

Neymar na Seleção Brasileira?

Vale destacar, que a presença do camisa 10 na próxima convocação do Brasil é incerta. Neymar ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda, e por isso, ainda não se encontra bem fisicamente para jogar. A indiponibilidade física aconteceu no último dia 16 de maio. Na ocasião, o Santos venceu o Atlético-MG, pelo Brasileirão, mas Neymar saiu de campo ainda no primeiro tempo.

Mesmo com a incerteza física, o atleta segue no radar da CBF. Conforme divulgado pelo site "Ge", ele está presente na pré-lista do treinador Carlo Ancelotti para a próxima Data Fifa. Além da partida contra o Paraguai, no dia 10 de Junho, a Seleção Brasileira também enfrenta o Equador, no dia 5. Ambas as partidas são válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

