Edmilson avalia Ancelotti na Seleção e dá dica a jogador: 'Não precisa inventar'

A Seleção Brasileira irá jogar dois amistosos nesta Data Fifa de novembro contra Senegal e Tunísia, respectivamente nos dias 15 e 18. Para a ocasião, o Lance! pediu para o pentacampeão mundial Edmilson avaliar a lista de convocados que vão defender o Brasil. O ex-jogador também comentou o trabalho do treinador Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O ex-jogador destacou o fato do italiano ainda está em um período de testes no comando da Seleção Brasileira. Diante deste cenário, Edmilson comemorou a convocação do lateral Luciano Juba, do Bahia.

- Acho que estamos em um momento de avaliação. O Ancelotti conseguiu classificar a Seleção para a Copa do Mundo. Já teve alguns amistosos e tem alguns jogadores, que já estão se destacando. Mas tem algumas posições, que vejo o italiano testando. Uma coisa é usar a camisa do clube, outra da Seleção - iniciou o ex-jogador.

continua após a publicidade

- Gostei muito da convocação do lateral esquerdo do Bahia, o Juba. Ele tá fazendo um belo campeonato. Agora, não sei como ele vai se sentir com a camisa da Seleção Brasileira. Uma dica, é jogar com a confiança que ele já está jogando na temporada. Não precisa inventar. Vai estar ao lado dos melhores - concluiu.

Seleção Brasileira

A atual Data Fifa de novembro será movimentada para o Brasil. O primeiro compromisso acontece já neste sábado (15). Na data, a Seleção Brasileira enfrenta o Senegal, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, às 13h (de Brasília).

continua após a publicidade

Posteriormente, na terça-feira (18), é a vez da equipe de Carlo Ancelotti encarar a Tunísia. Determinado confronto, está marcado para acontecer no Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília).