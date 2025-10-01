Mudança no regulamento da Copa do Nordeste revolta torcedores: ‘A pior’

A CBF anunciou uma mudança significativa no regulamento da Copa do Nordeste. A partir de 2026, times classificados para competições da Conmebol não poderão disputar o torneio regional. A decisão foi comunicada nesta quarta-feira (1), durante apresentação do novo formato da competição, que passará a contar com 20 equipes na fase principal.

No cenário da elite do futebol nordestino de 2024, três clubes se classificaram competições internacionais: Bahia e Fortaleza na Libertadores, e Vitória na Sul-Americana. Se situação semelhante ocorrer, nenhum destes clubes poderá participar da Copa do Nordeste em 2026.

A CBF ainda não divulgou como será feita a substituição dos clubes que disputarão competições internacionais nos torneios regionais, nem como isso afetará o formato das competições.

Bahia é prejudicado

A medida afetará diretamente clubes como o Bahia, atual campeão da Copa do Nordeste. O Tricolor de Aço, que ocupa a sexta posição no Brasileirão 2025, briga por um vaga na Libertadores e deve ao menos garantir com tranquilidade a vaga na Sul-Americana 2026. Sendo assim, a equipe de Rogério Ceni não poderia defender seu título no torneio regional.

Jogadores do Bahia comemoram titulo de campeão da Copa do Nordeste (Foto: Marcio Jose/AGIF)

Adéus premiação

Com o título da Copa do Nordeste, o Bahia acumulou ao fim da competição um valor superior a R$ 7 milhões, quantia representativa aos cofres do clube.

Sem participar da competição, o Bahia (atual campeão) deve perder a chance de defender seu título em 2026, dando adeus ao possível lucro proveniente da premiação regional.