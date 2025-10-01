Mudança no regulamento da Copa do Nordeste revolta torcedores: ‘A pior’
Decisão busca reduzir o congestionamento na agenda dos clubes brasileiros
A CBF anunciou uma mudança significativa no regulamento da Copa do Nordeste. A partir de 2026, times classificados para competições da Conmebol não poderão disputar o torneio regional. A decisão foi comunicada nesta quarta-feira (1), durante apresentação do novo formato da competição, que passará a contar com 20 equipes na fase principal.
Nordestinos reprovam mudanças na Copa do Nordeste
Gigantes nordestinos de fora da Copa do Nordeste
No cenário da elite do futebol nordestino de 2024, três clubes se classificaram competições internacionais: Bahia e Fortaleza na Libertadores, e Vitória na Sul-Americana. Se situação semelhante ocorrer, nenhum destes clubes poderá participar da Copa do Nordeste em 2026.
A CBF ainda não divulgou como será feita a substituição dos clubes que disputarão competições internacionais nos torneios regionais, nem como isso afetará o formato das competições.
Bahia é prejudicado
A medida afetará diretamente clubes como o Bahia, atual campeão da Copa do Nordeste. O Tricolor de Aço, que ocupa a sexta posição no Brasileirão 2025, briga por um vaga na Libertadores e deve ao menos garantir com tranquilidade a vaga na Sul-Americana 2026. Sendo assim, a equipe de Rogério Ceni não poderia defender seu título no torneio regional.
Adéus premiação
Com o título da Copa do Nordeste, o Bahia acumulou ao fim da competição um valor superior a R$ 7 milhões, quantia representativa aos cofres do clube.
Sem participar da competição, o Bahia (atual campeão) deve perder a chance de defender seu título em 2026, dando adeus ao possível lucro proveniente da premiação regional.
