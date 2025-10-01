Live do Lance! comenta a convocação da Seleção; acompanhe

O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta quarta-feira (1º) mais uma convocação da Seleção Brasileira, a penúltima do ano. O Lance! acompanha ao vivo e comenta a lista para os amistosos na Ásia com a Coreia do Sul e Japão. Acompanhe!

O Brasil vai encarar a Coreia do Sul em Seul, a partir das 8h (de Brasília) do dia 10. Quatro dias depois, será a vez de enfrentar o Japão em Tóquio, às 7h30. As duas seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2026, que será organizada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México.

Sob Ancelotti, o Brasil realizou quatro partidas este ano, todos pelas Eliminatórias. Até aqui, o técnico acumula duas vitórias (diante de Paraguai e Chile); um empate (na estreia, com o Equador); e uma derrota (para a Bolívia, na altitude e La Paz).

A convocação da Seleção desta quarta é a primeira para uma série de seis amistosos até o anúncio definitivo do grupo que irá disputar a Copa do Mundo. A lista final será anunciada em maio.

Carlo Ancelotti quer aproveitar os períodos de treinamento e jogos amistosos para conhecer melhor os atletas que têm à disposição. No mês passado, durante a preparação da Seleção para os dois últimos jogos nas Eliminatórias, o treinador revelou que 70 atletas são considerados pela comissão técnica como em condições de disputar o Mundial do próximo ano.

Seleção terá última convocação do ano em novembro

Além dos jogos com Coreia do Sul e Japão, o Brasil terá mais dois amistosos este ano. No mês que ve, a Seleção terá partidas com equipes africanas. Os adversários e os locais dos jogos ainda não estão confirmados. Um dos duelos deve ser com Senegal.

Antes da convocação da Seleção para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil ainda fará dois amistosos com equipes do primeiro escalão da Europa na Data Fifa de março. Há conversas avançadas para um jogo com a França. Holanda e Croácia também estão no radar. A definição dos jogos depende da classificação das equipes ao Mundial, que ainda disputam as Eliminatórias europeias.