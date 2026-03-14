Atitude de Daronco com jogador em Botafogo x Flamengo chama atenção: 'Conseguiu'

Rubro-Negro venceu o clássico no Nilton Santos por 3 a 0

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/03/2026
23:54
Anderson Daronco apitou Botafogo x Flamengo (Foto: Alexandre Durão/ZIMEL PRESS)
Anderson Daronco apitou Botafogo x Flamengo (Foto: Alexandre Durão/ZIMEL PRESS)
Uma atitude do árbitro Anderson Daronco durante o clássico entre Botafogo e Flamengo, na noite deste sábado (14), chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais. O Rubro-Negro venceu com facilidade por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos.

No primeiro tempo, o zagueiro Alexander Barboza fez a falta que originou o gol de Léo Pereira, em bela cobrança. Minutos depois, puxou Pedro, que sairia na cara do gol, e acabou expulso por Anderson Daronco. O argentino tentou encarar o árbitro, mas foi encarado de volta.

Nas redes sociais, o gesto de Anderson Daronco com o zagueiro argentino em Botafogo x Flamengo chamou muita atenção. Veja a cena e os comentários abaixo:

Daronco perfilado antes de Botafogo x Flamengo (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Daronco perfilado antes de Botafogo x Flamengo (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Como foi o jogo entre Botafogo e Flamengo

O primeiro tempo começou animado no Estádio Nilton Santos. O Flamengo levou perigo ao gol do Botafogo logo no primeiro minuto. Pedro teve boa chance, mas desperdiçou. Na sequência, o Glorioso respondeu com um cruzamento perigoso de Alex Telles que atravessou toda a área rubro-negra. O time da casa, aliás, acumulou três boas oportunidades, mas não conseguiu converter em gol.

Quem abriu o placar, porém, foi o Rubro-Negro. Aos 13 minutos, Samuel Lino aproveitou uma sobra após Guillermo Varela dividir a bola com Alexander Barboza e finalizou para o gol. A bola ainda desviou em Bastos antes de morrer no fundo da rede de Botafogo x Flamengo.

A equipe comandada por Leonardo Jardim ampliou nos acréscimos da etapa inicial. Aos 47 minutos, Léo Pereira cobrou falta com categoria e marcou um belo gol, diante do olhar atento de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, presente no estádio.

O cenário ficou ainda pior para o Botafogo. O VAR chamou o árbitro Anderson Daronco para revisar uma falta de Alexander Barboza em Pedro, quando o zagueiro era o último homem. Após análise, o defensor alvinegro foi advertido com o cartão vermelho. Assim, o Glorioso foi para o vestiário sob vaias de sua torcida, enquanto os flamenguistas faziam festa no Setor Sul do estádio.

O Flamengo voltou do intervalo com o pé no acelerador e marcou o terceiro gol logo na primeira chegada ao ataque. Com assistência de Varela, Pedro deixou o dele. Vitória do Flamengo contra o Botafogo.

