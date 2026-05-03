Alex Ferguson passa mal e é levado às pressas ao hospital antes de jogo do United
Ex-treinador estava presente em Old Trafford para acompanhar clássico contra o Liverpool
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O lendário ex-treinador do Manchester United, Alex Ferguson, de 84 anos, foi levado ao hospital neste domingo (3) após passar mal em Old Trafford, pouco antes do clássico contra o Liverpool, pela Premier League.
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Figura frequente nas partidas do United, Ferguson estava no estádio para acompanhar o confronto e chegou a ser visto na área do túnel ao lado de convidados horas antes do início do jogo. Entre eles, o cardiologista Aseem Malhotra, que publicou uma foto com o escocês nas redes sociais momentos antes do ocorrido.
O ex-treinador deixou o estádio de ambulância ainda no período pré-jogo e foi encaminhado a um hospital da região. De acordo com a "Sky Sports News", Ferguson estava consciente e passou por exames por precaução. Internamente, o clube indicou que a situação não foi tratada como emergência médica, embora não tenha havido comunicado oficial até o momento.
Histórico de problemas de saúde e trajetória vitoriosa
A saúde de Ferguson já foi motivo de preocupação anteriormente. Em maio de 2018, ele foi submetido a uma cirurgia de emergência após sofrer uma hemorragia cerebral, chegando a ficar internado em unidade de terapia intensiva. Até agora, não há indícios de relação entre o episódio recente e o quadro enfrentado naquele período.
Considerado o técnico mais vitorioso da história do Manchester United, Ferguson comandou a equipe entre 1986 e 2013. Nesse intervalo, conquistou 13 títulos da Premier League, duas Ligas dos Campeões, cinco Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa e um Mundial de Clubes da Fifa, somando 38 troféus pelo clube. Antes disso, também teve passagem marcante pelo Aberdeen, onde levantou títulos nacionais e continentais.
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