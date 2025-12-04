Possível affair de Samuel Lino, ex-panicat se manifesta após título do Flamengo
Atacante marcou gol da vitória do Rubro-Negro contra o Ceará
A ex-panicat Nicole Bahls se manifestou sobre o título brasileiro do Flamengo nesta quarta-feira (3), depois que o Rubro-Negro bateu o Ceará por 1 a 0 no Maracanã. Na semana passada, ela foi apontada como affair do atleta Samuel Lino, que marcou o gol da conquista do Flamengo.
Nas redes sociais, a ex-panicat foi sucinta depois que o juiz apontou fim de papo no duelo entre Flamengo x Ceará. Samuel Lino, seu possível affair, marcou o gol da vitória no Maracanã.
- Flamengo é babado rs - publicou Nicole.
Samuel Lino, do Flamengo, vive romance com Nicole Bahls, diz site
A modelo e apresentadora Nicole Bahls, de 40 anos, iniciou um relacionamento com o jogador Samuel Lino, de 25 anos, que atua pelo Flamengo. Conforme divulgou o site "Quem", o envolvimento entre os dois começou há aproximadamente um mês. O affair veio à tona quando a ex-participante da "Dança dos Famosos 2025" esteve presente em uma das comemorações do tetracampeonato da Libertadores.
O affair entre Nicole e o atleta rubro-negro ainda está em fase inicial. Eles já se conheciam antes mesmo da conquista do título continental pelo Flamengo, ocorrida no sábado (29). A aproximação romântica aconteceu cerca de quatro semanas atrás. Até o momento, não existe uma definição formal sobre o status do relacionamento entre a apresentadora e Samuel Lino, do Flamengo.
Nicole foi vista entre os convidados da celebração realizada no domingo (30), um dia após o Flamengo conquistar seu quarto título da competição sul-americana. Para pessoas próximas, a modelo tem compartilhado informações sobre o novo relacionamento. Em conversas com amigos, Nicole revelou que ela e Samuel Lino, do Flamengo, estão se conhecendo melhor.
