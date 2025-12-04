Flamengo ganha do PSG? Jornalistas projetam final do Intercontinental

O Flamengo vai disputar o Intercontinental mais uma vez depois de conquistar sua quarta Libertadores da América em 2025. O Rubro-Negro pode enfrentar o PSG na grande final, e jornalistas do SBT projetaram uma possível decisão.

Durante o programa "Arena SBT", a mesa debateu sobre o destino do Flamengo no Intercontinental. Para Mauro Beting, o Rubro-Negro tem chance, mas o PSG é favorito em uma possível decisão.

- O problema é que são três jogos, como é desde o ano pasado. O Flamengo vem em um desgaste monstro, então Paris Saint Germain é favorito. Agora, o Chelsea era favorito e o Flamengo fez aquela partida fantástica. Chega muito vivo - analisou Mauro Beting.

PSG pode enfrentar o Flamengo no Intercontinental (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Saiba a programação do Flamengo para a Copa Intercontinental

Horas depois de confirmar o título do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (3), o Flamengo começou a ajustar o foco para o próximo grande desafio da temporada: a Copa Intercontinental. A competição, que reúne campeões continentais, será realizada no Catar e tem início marcado para a próxima semana. Para chegar ao torneio com o elenco em plena condição física e mental, a comissão técnica rubro-negra definiu uma programação especial para os próximos dias.

No sábado, a rotina no Ninho do Urubu será retomada. A reapresentação da delegação está marcada para o período da manhã, com atividades previstas no CT que servirão como início da adaptação ao planejamento específico do Flamengo para a Copa Intercontinental.

Ainda no sábado, às 15h, o elenco embarca para o Catar, sede do torneio. A viagem longa exigirá cuidados adicionais com logística e programação de descanso, e o departamento de fisiologia já estruturou protocolos de hidratação, alimentação e sono para minimizar os efeitos do desgaste antes da estreia do Flamengo no Intercontinental.

A estreia do Flamengo na competição será no dia 10, contra o Cruz Azul, do México, às 14h (de Brasília). Caso avance, o Rubro-Negro terá pela frente o Pyramids, do Egito, em confronto que decidirá a vaga na grande final, contra o Paris Saint-Germain. Esse pode ser o destino do Flamengo no Intercontinental.