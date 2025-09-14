Dublador revela desentendimento de Mano Manezes com comissão técnica do Grêmio

No duelo que marcou a reestreia do volante Arthur, o Grêmio foi superado pelo Mirassol por 1 a 0, na Arena. Com gol do atacante Alesson, a equipe paulista chegou aos 38 pontos e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro. Já o Tricolor estacionou na 13ª posição, com 25 pontos somados.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a segunda etapa, um lance envolvendo o técnico Mano Menezes chamou a atenção dos internautas. Em busca de alternativas para mudar o confronto, o treinador acabou se desentendendo com sua comissão técnica durante a substituição do atacante Pavón na vaga do jovem Alysson.

No momento da troca, o treinador ficou enfurecido com o 4º árbitro, indicando que queria a saída de outro jogador. Porém, durante a transmissão da partida, o responsável por erguer a placa mostrou o papel entregue pela comissão técnica do Grêmio, indicando a saída do número 47 (Alysson), para a entrada do camisa 7 (Pavón).

continua após a publicidade

Após a partida, o dublador Gabriel Velloso revelou detalhes da discussão entre Mano Menezes com a equipe de arbitragem e sua comissão técnica. Na leitura labial, o treinador se mostra indignado com o erro de um de seus auxiliares no momento da substituição. Segundo o treinador, Pavón deveria entrar na vaga do lateral João Pedro.

➡️IA crava o resultado de Juventude x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro

De olho na sequência do Campeonato Brasileiro, o Grêmio terá um confronto importante na próxima rodada. No próximo domingo (21), a equipe tem pela frente o clássico contra o Internacional, às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio. Já o Mirassol, fará um jogo atrasado da 12ª rodada contra o Botafogo, nesta quarta-feira (17), no Estádio Nilton Santos.

continua após a publicidade

Braithwaite sofre lesão e não joga mais pelo Grêmio em 2025

Texto por: Nicolas Wagner

Além da derrota por 1 a 0 para o Mirassol, o Grêmio teve uma baixa significativa na tarde deste sábado (13), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, na partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Braithwaite rompeu o tendão de aquiles da perna esquerda, passará por cirurgia e não jogará mais em 2025.

Braithwaite sofreu a lesão aos 10 minutos do segundo tempo da derrota para o Mirassol. Ele caiu na ponta direita do ataque do Grêmio, e não conseguiu mais se levantar. O centroavante dinamarquês foi substituído por André Henrique. Para a sequência da temporada, o técnico Mano Menezes poderá contar com Carlos Vinícius, que foi desfalque contra o Mirassol por conta de desconforto muscular.