Em homenagem ao Pampa Gaúcho, Grêmio lança 3ª camisa; veja imagens

O Grêmio lançou a sua nova camisa nesta sexta-feira (12) inspirada na fauna e na flora do Pampa Gaúcho. O terceiro uniforme gremista foi feito pela Umbro, e a tendência é que seja o último produzido pela marca inglesa, que está em fim de contrato com o clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

A nova camisa, que foi lançada a três dias do aniversário de 122 anos do Grêmio, traz um tom azul escuro e contém marcas d'água com referências e elementos ao bioma Pampa, que pode ser encontrado no Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. Além de características da vegetação, o novo manto Tricolor também faz alusão aos animais encontrados nestas regiões.

O escudo do clube também sofreu uma alteração: uma coloração diferente. Ao invés do tradicional azul, branco e preto, pode se observar uma mistura da cor preta e dourada no brasão do Imortal. A principal intenção da camisa é trazer uma mensagem da preservação da Pampa. A campanha foi estrelada por nomes do futebol masculino e feminino do clube.

continua após a publicidade

— A cada dia mais se fala da importância na preservação do planeta, o quanto temos que cuidar das florestas, dos biomas, de sermos conscientes em todos os aspectos, e a nova terceira camisa do Grêmio é uma referência ao Pampa, bioma típico do Rio Grande do Sul que é muito rico, abrigando diversas espécies de aves e animais em geral, assim como vegetação — disse Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

— Ao apresentarmos este novo uniforme, reafirmamos o compromisso do Grêmio em valorizar suas origens e, ao mesmo tempo, ampliar o alcance da nossa marca. O futebol é uma poderosa plataforma de comunicação, e essa camisa simboliza a união entre tradição, inovação e propósito — completou o executivo de marketing do Grêmio, Leandro Figueiredo.

continua após a publicidade

Veja imagens da nova camisa do Grêmio

Última camisa pela Umbro?

A tendência que esta seja última camisa do Grêmio produzida pela Umbro neste contrato. A marca inglesa está prestes a deixar o Tricolor, mas essa saída não se dá apenas pelo fim do acordo. O clube gaúcho e seus torcedores demonstravam bastante insatisfação quanto aos produtos produzidos pela marca. Alguns gremistas relataram que as camisas oficiais estavam com costuras frágeis, o que fazia com que as roupas rasgassem com pouco uso. Além disso, muitos outros consumidores também disseram que, em camisas mais caras, o escudo que vem colado ao invés de bordado estava se soltando do tecido.

O atual contrato do Tricolor com a marca prevê o fornecimento de materiais esportivos e R$ 10 milhões por ano ao clube, o acordo entre a marca e o time começou em 2016. O Grêmio, inclusive, já tem um acordo melhor com outra fornecedora esportiva. A New Balance passará a ser a fornecedora oficial do clube a partir de 2026, o contrato com a marca estadunidense vai render R$ 18 milhões aos cofres tricolores.

Preços

A camisa já se encontra disponível para compra online, o preço é ligeiramente menor ao da terceira camisa do ano passado. O novo manto imortal pode ser adquirido por R$ 332,00.