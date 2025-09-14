IA crava o resultado de Juventude x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro

Sem vencer na serra gaúcha desde 1997, o Flamengo visita o Juventude, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (14). A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi. Com 47 pontos, o rubro-negro defende a liderança da competição, enquanto o Verdão da Serra, busca um respiro na briga contra o rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De olho nisso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial (IA) do ‘X’, cravar o resultado da partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão. Confira.

Apesar da goleada por 6 a 0 no 1º turno, o líder Flamengo tem um retrospecto equilibrado em partidas contra o Juventude. Nos últimos 30 confrontos, foram 12 vitórias rubro-negras, contra 11 vitórias da equipe gaúcha e sete empates. Além disso, a equipe carioca não vence no Estádio Alfredo Jaconi desde 1997.

continua após a publicidade

No entanto, a IA apontou um favoritismo para a equipe comandada por Filipe Luís no confronto da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ferramenta, a eficiência ofensiva do Flamengo pode prevalecer contra a defesa adversária, mesmo diante de toda a pressão.

Em 18º lugar, com 21 pontos somados,o Juventude vem de uma vitória fora de casa contra o Ceará e precisa de uma sequência positiva para buscar uma reação na disputa contra o rebaixamento neste Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Apostando um resultado nesta partida, a inteligência artificial apontou para a vitória rubro-negra por 2 a 1, no Alfredo Jaconi. Se confirmar o resultado, o Flamengo se isola ainda mais na liderança e fica a quatro pontos de distância do vice-líder Palmeiras.

Pedro comemora gol pelo Flamengo contra o Juventude (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Veja a provável escalação do Flamengo contra o Juventude

Texto por: Maurício Luz

O Flamengo terá mudanças importantes na escalação para enfrentar o Juventude neste domingo (14), em Caxias do Sul, pela 23ª rodada do Brasileirão. A equipe lida com desfalques por questões médicas e disciplinares, e Filipe Luís será obrigado a fazer alterações.

O volante Jorginho segue com dores no músculo posterior da coxa esquerda e mais uma vez não será utilizado, apesar de ter voltado aos treinos. Varela, com pubalgia após retornar da seleção uruguaia, também segue em tratamento. Ambos sequer viajaram com o grupo neste sábado (13).

A proximidade do duelo contra o Estudiantes, na próxima quinta-feira (18), pela Libertadores, também pesa na avaliação da comissão técnica do Flamengo. Assim, Alex Sandro, mesmo com evolução no tratamendo da lesão na panturrilha esquerda, não foi relacionado.

Provável escalação do Flamengo

Desta forma, a provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De la Cruz, Saúl e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.