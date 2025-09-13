Melhores momentos: Mirassol vence o Grêmio na reestreia de Arthur e entra no G-4
Alesson marcou o gol da vitória do Leão Caipira na Arena do Grêmio
- Matéria
- Mais Notícias
A tarde deste sábado (13) era para ser de celebração da torcida gremista. 45 mil pessoas encheram a Arena do Grêmio para acompanhar a reestreia de Arthur pelo Imortal. Mas o Mirassol colocou água no chope tricolor. Com gol de Alesson, na reta final do primeiro tempo, o time que é sensação no Campeonato Brasileiro venceu por 1 a 0.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio
Essa foi a terceira vitória consecutiva do Mirassol, que chegou ao quarto jogo de invencibilidade e entrou no G-4 do Brasileirão, na 4ª colocação, com 38 pontos. O Grêmio, que segue sem conseguir engrenar sob o comando de Mano Menezes, permanece na 13ª colocação, com 25 pontos.
Como foi o jogo
O Mirassol se mostrou um time muito mais organizado e foi superior no primeiro tempo. Aos cinco minutos, Lucas Ramon passou com facilidade por Marlon, pela direita, e cruzou rasteiro para Alesson, que concluiu sobre o gol. Um minuto depois, José Aldo chutou colocado, de fora da área, e a bola passou perto do ângulo esquerdo. Aos 24, Reinaldo cruzou da esquerda, e Cristian Renato desviou, de cabeça, para fora.
O Grêmio só criou sua primeira chance de gol aos 26. Alysson abriu para Marlon, que concluiu cruzado, de fora da área, do lado esquerdo. Walter deu rebote, mas Cristaldo não conseguiu completar para o gol. No contra-ataque, o Mirassol respondeu. José Aldo invadiu a área, pelo lado direito, e chutou para defesa de Volpi. Na sequência, o camisa 21 cruzou para trás, para Alesson, que teve a conclusão providencialmente travada por João Pedro.
Aos 40, após Cristaldo ser desarmado no meio-campo, Alesson teve nova oportunidade de finalizar, mas foi travado por Noriega. Após tanto tentar, o Mirassol abriu o placar aos 44. Em cobrança de falta à direita da grande área, Reinaldo cruzou, João Victor cabeceou na trave e, no rebote, Alesson completou para as redes. A assistente Gizeli Casaril assinalou impedimento do camisa 77, mas, após checagem do VAR, o gol foi confirmado.
O Grêmio voltou mais ofensivo para o segundo tempo, com a entrada de Cristian Olivera no lugar de Dodi. Aos 10 minutos, Braithwaite sentiu e precisou ser substituído por André Henrique.
A primeira finalização do Grêmio na segunda etapa veio aos 13 minutos. João Pedro trouxe para dentro e arriscou, de canhota, de fora da área. Walter encaixou. A resposta do Mirassol veio um minuto depois, e com força. Danielzinho chutou colocado, e Volpi se esticou para, com a mão esquerda, mandar para escanteio.
Aos 17, André Henrique girou e bateu de canhota, no canto, para defesa de Walter. Aos 21, João Pedro tentou novamente, de canhota, de fora da área, e mais uma vez o goleiro do Mirassol defendeu firme.
O Grêmio não demonstrava força para reagir, e o Mirassol quase chegou ao segundo gol. Aos 38, Cristian Renato bateu cruzado, e Volpi defendeu. Um minuto depois, Roni arriscou de fora da área, e a bola passou perto da trave direito. Vaiado pela torcida pouco antes, Cristian Olivera trouxe para dentro e chutou sobre o gol, aos 40.
O que vem por aí
Agora, o Grêmio terá pela frente o clássico Gre-Nal, no domingo, dia 21, às 17h30min, no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, na quarta-feira (17), às 19h30min, o Mirassol encara o Botafogo, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro-RJ, em partida adiada da 12ª rodada.
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO 0 X 1 MIRASSOL
CAMPEONATO BRASILEIRO - 23ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro de 2025, às 16h (horário de Brasília);
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul
🥅 Gols: Alesson, aos 44' do 1º T (M)
🟨 Cartões amarelos: Kannemann e Cuéllar (G) João Victor e Neto Moura (M)
⚽ ESCALAÇÕES
GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Tiago Volpi; João Pedro (Gustavo Martins), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur, Dodi (Cristian Olivera) e Cristaldo (Aravena); Alysson (Pavón) e Braithwaite (André Henrique).
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni), Danielzinho e José Aldo (Shaylon); Negueba (Chico Kim), Alesson (Carlos Eduardo) e Cristian Renato (Matheus Bianqui).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Gizeli Casaril (SC)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
- Matéria
- Mais Notícias