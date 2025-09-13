Atitude de Mano Menezes em Grêmio x Mirassol viraliza: ‘Que várzea’

Jogando diante de sua torcida, o Grêmio foi superado pelo Mirassol por 1 a 0, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O autor do único gol da partida foi o atacante Alesson. Com a vitória, a equipe paulista assumiu a 4ª posição, com 38 pontos somados, enquanto o Tricolor estacionou na 13ª colocação, com 25 pontos.

Na segunda etapa, o técnico Mano Menezes se revoltou com um erro de substituição para o Tricolor. Em busca de uma reação no decorrer da partida, o treinador chamou o atacante Pavón para dar mais dinâmica ao ataque gremista. No entanto, a placa levantada pela arbitragem indicou a saída do jovem Alysson.

No momento da troca, o treinador ficou enfurecido com o 4º árbitro, indicando que queria a saída de outro jogador. Porém, durante a transmissão da partida, o responsável por erguer a placa de substituição mostrou o papel entregue pela comissão técnica do Grêmio, indicando a saída do número 47 (Alysson), para a entrada do camisa 7 (Pavón).

A situação gerou grandes repercussões nas redes sociais. Segundo alguns torcedores, essas situações não acontecem nem em jogos de futebol de várzea. Confira abaixo.

Sem vencer no Brasileirão há três partidas, o Grêmio visita o Internacional na próxima rodada. No próximo domingo (21), a bola rola às 17h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio. De olho na disputa pelo G-4, o Mirassol recebe o Juventude, também no domingo, no Estádio Maião.

A partida marcou a reestreia do volante Arthur pelo Tricolor (Foto: Liamara Polli/AGIF)

Como foi Grêmio x Mirassol?

O Mirassol se mostrou um time muito mais organizado e foi superior no primeiro tempo. Aos cinco minutos, Lucas Ramon passou com facilidade por Marlon, pela direita, e cruzou rasteiro para Alesson, que concluiu sobre o gol. Um minuto depois, José Aldo chutou colocado, de fora da área, e a bola passou perto do ângulo esquerdo. Aos 24, Reinaldo cruzou da esquerda, e Cristian Renato desviou, de cabeça, para fora.

O Grêmio só criou sua primeira chance de gol aos 26. Alysson abriu para Marlon, que concluiu cruzado, de fora da área, do lado esquerdo. Walter deu rebote, mas Cristaldo não conseguiu completar para o gol. No contra-ataque, o Mirassol respondeu. José Aldo invadiu a área, pelo lado direito, e chutou para defesa de Volpi. Na sequência, o camisa 21 cruzou para trás, para Alesson, que teve a conclusão providencialmente travada por João Pedro.

Aos 40, após Cristaldo ser desarmado no meio-campo, Alesson teve nova oportunidade de finalizar, mas foi travado por Noriega. Após tanto tentar, o Mirassol abriu o placar aos 44. Em cobrança de falta à direita da grande área, Reinaldo cruzou, João Victor cabeceou na trave e, no rebote, Alesson completou para as redes. A assistente Gizeli Casaril assinalou impedimento do camisa 77, mas, após checagem do VAR, o gol foi confirmado.

O Grêmio voltou mais ofensivo para o segundo tempo, com a entrada de Cristian Olivera no lugar de Dodi. Aos 10 minutos, Braithwaite sentiu e precisou ser substituído por André Henrique.

A primeira finalização do Grêmio na segunda etapa veio aos 13 minutos. João Pedro trouxe para dentro e arriscou, de canhota, de fora da área. Walter encaixou. A resposta do Mirassol veio um minuto depois, e com força. Danielzinho chutou colocado, e Volpi se esticou para, com a mão esquerda, mandar para escanteio.

Aos 17, André Henrique girou e bateu de canhota, no canto, para defesa de Walter. Aos 21, João Pedro tentou novamente, de canhota, de fora da área, e mais uma vez o goleiro do Mirassol defendeu firme.

O Grêmio não demonstrava força para reagir, e o Mirassol quase chegou ao segundo gol. Aos 38, Cristian Renato bateu cruzado, e Volpi defendeu. Um minuto depois, Roni arriscou de fora da área, e a bola passou perto da trave direito. Vaiado pela torcida pouco antes, Cristian Olivera trouxe para dentro e chutou sobre o gol, aos 40.