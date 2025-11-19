O Palmeiras não terá Andreas Pereira para a partida contra o Fluminense, no próximo sábado (22), pelo Campeonato Brasileiro. O meio-campista recebeu dois cartões amarelos, o segundo já nos acréscimos, e foi expulso de campo.

Escalado como titular contra o Vitória, Andreas voltou a atuar com a camisa alviverde após cumprir suspensão por acúmulo de cartões no clássico contra o Santos, no qual a equipe deixou a Vila Belmiro derrotada.

Com isso, cumprirá suspensão automática e não vai jogar mais no Allianz Parque em 2025. Mesmo com quatro partidas restantes no Brasileirão, o Palmeiras fará as últimas três fora de casa e se despede de seu torcedor neste final de semana.

Andreas Pereira recebeu dois cartões amarelos no empates entre Palmeiras e Vitória e cumprirá suspensão automática na próxima rodada (Foto: Ze Rafael Photo/UAI Foto/Gazeta Press)

O Palmeiras não saiu do zero com o Vitória diante de sua torcida e perdeu a oportunidade de igualar a pontuação do líder Flamengo. Pouco criativo, o time cresceu de rendimento com a entrada de alguns titulares durante o segundo tempo, mas não conseguiu vencer a defesa rival.

Com o empate, a equipe liderada por Abel Ferreira chegou aos 69 pontos, dois atrás do rival carioca, com quatro rodadas para o fim da competição. O Verdão volta a campo no próximo sábado, às 21h30 (de Brasília), contra o Fluminense.