Globo comete gafe na transmissão da final da Copa do Brasil

Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 17:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Durante a transmissão do jogo de ida da final da Copa do Brasil, a TV Globo, um dos canais com os direitos de transmissão da competição, cometeu um erro. Na transmissão, o placar da partida foi exibido com a sigla e as cores do Grêmio no lugar nas do Atlético-MG, adversário do Flamengo. A gafe aconteceu logo após o primeiro gol da partida, marcado por Arrascaeta.

Como foi o primeiro tempo de Flamengo x Atlético-MG

Com enorme superioridade do Rubro-Negro no primeiro tempo, a equipe de Filipe Luis desceu para o vestiário vencendo o Galo por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Gabigol.