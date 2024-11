Web ironiza atitude da Globo após anúncio da Fórmula 1 na Band em 2025: ‘Vexame’

Sérgio Maurício anunciou a Fórmula 1 na Band 2025 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 06:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Após imbróglio com a Liberty Media, a Band confirmou a transmissão da temporada de 2025 da Fórmula 1, na última sexta-feira (31). Com a decisão da emissora, internautas relembraram o 'anúncio' da transmissão do torneio feita pela Globo, em outubro.

No dia 16 de outubro, a Globo realizou um evento em São Paulo, no qual anunciou algumas novidades para 2025. Em determinado momento da apresentação, desceu do teto um carro de Fórmula 1 estilizado com a logomarca da Globo, junto à legenda: "será?".

No dia seguinte, Ana Maria Braga, apresentadora do "Mais Você", falou sobre o evento e "confirmou" o retorno da Fórmula 1 para a Globo. Segundo o portal "f5", a emissora já tinha, inclusive, definido a equipe para a cobertura e nomes como o do narrador Everaldo Marques e da repórter Júlia Guimarães estavam na lista.

Na última sexta-feira (1), Sérgio Maurício anunciou ao vivo a Fórmula 1 2025 na Band. A emissora também divulgou uma nota oficial.

"Após reuniões nesta semana com a Liberty Media, a Band informa que cumprirá o contrato de exibição da Fórmula 1 em sua integridade até o final de 2025. A emissora continuará levando aos brasileiros todas as emoções da principal categoria do automobilismo mundial", trouxe a nota.

Entenda a 'guerra' entre Globo e Band pela Fórmula 1

A Band tem contrato até o fim de 2025 com a Liberty Media, empresa que negocia os direitos de transmissão da Fórmula 1. No entanto, por problemas envolvendo uma cota de patrocínio de casa de apostas, vendida por R$ 20 milhões, a Band teria estudado uma rescisão com a empresa.

Neste cenário, a Globo entrou na jogada e iniciou as suas tentativas com a Liberty Media para voltar a ter os direitos da Fórmula 1 a partir de 2025, o que não vai acontecer. A emissora deixou de transmitir o campeonato em 2020 depois de quatro décadas.