Adriano Imperador lamenta 121 mortes em operação policial no Rio

Ex-atacante da Seleção Brasileira, Adriano Imperador manifestou solidariedade às vítimas da megaoperação policial realizada nos Complexos do Alemão e da Penha. A ação ocorreu na manhã de terça-feira (28/10) no Rio de Janeiro e resultou em 121 mortes (confirmadas até o momento, pelo Governo do RJ). O ex-jogador, criado na Vila Cruzeiro, área que integra o Complexo da Penha, se solidarizou nas redes sociais.

Adriano Imperador publicou um vídeo que mostrava um padre realizando orações entre corpos no Complexo da Penha. Na legenda, escreveu: "Que deus conforte todas as mães da Penha e do Alemão".

O balanço divulgado pelas autoridades indica que, além das mortes, a operação resultou em 81 prisões até o momento. As forças de segurança também apreenderam um arsenal que inclui 75 fuzis. A ação policial desta terça-feira é considerada a mais letal da história do estado do Rio de Janeiro.

As origens de Adriano Imperador

De origem humilde, Adriano Imperador nasceu e foi criado na comunidade Vila Cruzeiro e despontou no futebol pelo Flamengo, seu time do coração. Logo cedo foi campeão mundial sub-17 com a Seleção Brasileira, em 1999. Estreou no profissional do Rubro-Negro em 2000.

Didico vive uma vida perto dos seus, de pessoas que o tratam como o menino da Vila Cruzeiro, local onde vira e mexe ele aparece para curtir um churrasco na laje, apesar de ter casas fora da comunidade, na Região dos Lagos e até ter morado recentemente em um hotel de luxo por um período.

