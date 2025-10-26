Disputa entre Verstappen e Hamilton no GP do México viraliza: 'Velhos tempos'

O GP do México começou de forma emocionante. Logo nas primeiras voltas, Max Verstappen, da RBR, e Lewis Hamilton, da Ferrari, protagonizaram disputas por posição que viralizaram nas redes sociais. Os dois pilotos chegaram a se tocar em dois momentos no início da corrida.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em uma briga lado a lado, Hamilton perdeu a posição para o holandês. No confronto, o heptacampeão mundial chegou a sair da pista. Posteriormente, o britânico recuperou a posição para se manter entre os cinco primeiros colocados.

Contudo, a disputa se persistiu. Verstappen tentou megulhar para cima do adversário e os dois voltaram a se tocar na pista. Em uma ação de revide, foi a vez do ferrarista perder o tempo da freada e cortar o caminho.

continua após a publicidade

O confronto entre os dois nomes renomados do automobilismo moderno aconteceu entre as 10 primeiras voltas. Após esta parte inicial da corrida, Hamilton terminou na terceira colocação, enquanto Verstappen na quinta. Veja a repercussão do duelo abaixo: