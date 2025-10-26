menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Disputa entre Verstappen e Hamilton no GP do México viraliza: 'Velhos tempos'

Pilotos protagonizaram disputa por posição

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/10/2025
17:30
Hamilton e Verstappen protagonizaram disputa por posição no GP do México (Foto: Reprodução)
imagem cameraHamilton e Verstappen protagonizaram disputa por posição no GP do México (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O GP do México começou de forma emocionante. Logo nas primeiras voltas, Max Verstappen, da RBR, e Lewis Hamilton, da Ferrari, protagonizaram disputas por posição que viralizaram nas redes sociais. Os dois pilotos chegaram a se tocar em dois momentos no início da corrida.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em uma briga lado a lado, Hamilton perdeu a posição para o holandês. No confronto, o heptacampeão mundial chegou a sair da pista. Posteriormente, o britânico recuperou a posição para se manter entre os cinco primeiros colocados.

Contudo, a disputa se persistiu. Verstappen tentou megulhar para cima do adversário e os dois voltaram a se tocar na pista. Em uma ação de revide, foi a vez do ferrarista perder o tempo da freada e cortar o caminho.

continua após a publicidade

O confronto entre os dois nomes renomados do automobilismo moderno aconteceu entre as 10 primeiras voltas. Após esta parte inicial da corrida, Hamilton terminou na terceira colocação, enquanto Verstappen na quinta. Veja a repercussão do duelo abaixo:

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias