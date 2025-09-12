Ana Thaís Matos é sincera e dispara sobre favoritismo na Copa do Brasil

O futebol brasileiro conheceu todos os quatro semifinalistas da Copa do Brasil na última quinta-feira (11). Após os jogos das quartas de final, ainda se mantém vivos na competição, Vasco, Cruzeiro, Fluminense e Corinthians.

O cruzmaltino alcançou a semifinal após eliminar o Botafogo, nos pênaltis, dentro do Nilton Santos. Durante a transmissão do confronto, pela Globo, em uma análise coletiva com o ex-jogador Roger Flores, a comentarista Ana Thaís Matos foi sincera sobre as projeções do Vasco na competição.

- Eu acho que o Cruzeiro hoje, desses clubes, é o que joga o melhor futebol. Mas não acho o Cruzeiro favorito, é o maior campeão, mas do outro lado tem o Corinthians com quatro semifinais seguidas. Tem o Fluminense, que no mata-mata é o melhor time do Brasil. E daqui sai Botafogo ou Vasco acho que no mesmo nível - disse Roger Flores durante o clássico carioca da Copa do Brasil.

- Eu acompanho o relator, e acrescento que acho que sai daqui o menos favorito, inclusive. Acho que os três que já estão lá são fortes - comentou Ana Thaís.

Quando será os jogos da semifinal da Copa do Brasil?

Na próxima fase do torneio nacional, o Vasco irá enfrentar o Fluminense. Na outra chave, o Corinthians encara o Cruzeiro. Os jogos da semifinal vão ser disputados apenas em dezembro.

Até lá, as equipes classificadas vão disputar outras competições como o Brasileirão. Dos clubes que ainda sonham com o título da Copa do Brasil, apenas o Fluminense divide atenção entre três competições. Além da copa e do campeonato nacional a equipe de Renato Gaúcho ainda disputa a Sul-Americana.