Diego Souza detonou a atitude de Mano Menezes em fala no canal Central Pré Jogo. O jogador contou que trabalhou com o treinador durante sua carreira, mas disse não concordar com a atual postura do técnico. Mesmo assim, Diego ainda pontuou o respeito que tem por Mano, que foi recentemente demitido do Fluminense, onde trabalhava desde o ano passado.

- Eu respeito muito o Mano Menezes. É um cara que foi meu treinador. Minha pipa subiu quando ele me deu uma oportunidade, me levando para o Grêmio, em 2007. Eu fui para outro patamar de futebol naquele momento. Mas o Mano tá passando dos limites em relação à falta de respeito. Eu acho que você pode ter comando, você pode tirar. Eu sou um treinador, se eu não quero que você jogue, eu te tiro. E pronto, você tem que aceitar, porque a responsabilidade é minha, se vai dar resultado. Quando você faz errado, a culpa é sua. O mérito tem que ser seu também. Claro que você tem que dar mérito aos seus jogadores, porque eles fazem de tudo para você ser mantido no cargo. Numa posição de treinador, você tem que fazer com que os caras acreditem no seu trabalho - disse Diego, que seguiu:

- No Corinthians ele chamou um jogador de burro (Yuri Alberto). O Mano xinga jogador adversário, briga com jogador adversário (Luiz Araújo). O Mano chamou o Thiago Silva de merda em um momento de ira. Porque ele sabe que o cara não é um merda e tal. Então, cara, tá passando dos limites. Você é o chefe. Se acontecer alguma situação, lá dentro do vestiário, você fala. Se você quiser falar, cara, cara, de olho em olho, como homem, você tira o cara. Pode ser o status porque no final, quem paga a conta é você.

Mano Menezes demitido do Fluminense

O Fluminense anunciou, na madrugada do dia 30 de março, a queda do comandante. A decisão por parte do clube aconteceu poucas horas após a derrota para o Fortaleza, pela primeira rodada do Brasileirão de 2025.

O trabalho do treinador já vinha sido criticado por parte da torcida desde 2024. Na ocasião, o Tricolor brigou contra o rebaixamento até a reta final da liga, mas se salvou. A diretoria optou por manter o gaúcho na área técnica, mas o vice-campeonato no Cariocão, diante do rival Flamengo, e a derrota por 2 a 0 na abertura do Campeonato Brasileiro dificultaram a permanência.