Diego Hypólito detalha futuro após o BBB e comenta relação com ex-participantes

Medalhista olímpico e agora ex-BBB, Diego Hypólito abriu o jogo sobre a carreira após a participação no reality show. Em conversa exclusiva com o Lance!, o ex-ginasta falou sobre os próximos passos e deixou abertas as possibilidades nas mais diversas áreas, como televisão, circo e redes sociais.

- Primeiro de tudo, eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar. Já tinha várias frentes abertas antes mesmo de entrar no programa e agora pretendo continuar desenvolvendo todas elas. Tem a questão da televisão em parceria com a Globo, a continuidade na ginástica, que nunca deixei de lado, incluindo os meus institutos. Também existe a possibilidade de seguir como comentarista e, quem sabe um dia, como apresentador. Sigo também como palestrante, algo que já fazia antes; no ano passado, por exemplo, realizei 49 palestras - começou Diego.

- Tem ainda o Circo, onde tenho portas abertas tanto como apresentador quanto como artista em número. Quero construir coisas novas também. Nas redes sociais tenho me mantido muito ativo, me comunicando com o público, que pôde conhecer um outro lado meu no programa, não só o Diego sério da ginástica e das competições. Agora é o momento de abrir todos os leques possíveis de trabalho e seguir por aqueles que fizerem sentido. As possibilidades são muitas, e todas estão sendo trabalhadas com muito empenho - completou.

Diego Hypólito foi eliminado do BBB 25 cinco dias antes da final, em paredão contra a professora de dança Renata, que se sagrou campeã. Durante o programa, o ex-ginasta havia sobrevivido a seis paredões, recebeu dois "monstros" e foi anjo uma vez. O ex-atleta falou sobre as relações com os outros participantes fora do programa.

- Sobre com quem eu quero ter amizade, acredito que isso vai acontecer de forma natural, principalmente com as pessoas que foram mais próximas de mim dentro do programa. Mas eu gostaria de quebrar um pouco essa ideia que as pessoas têm de ficar cobrando: “Ah, você vai ser amigo de fulano?”, “Vai manter contato com ciclano?”. Eu acho que tudo depende da convivência e da abertura que cada um tem. Todo mundo tem o direito de melhorar na vida, de evoluir, e acho que quem me acompanhou viu que eu sou uma pessoa que não guarda mágoa. Não tenho rancor de absolutamente ninguém. Mesmo com quem eu não tive tanto contato dentro da casa, se no futuro houver oportunidade e a vida nos aproximar, pode ser que uma amizade aconteça também - disse Diego.

- Mas, com certeza, vou manter proximidade com a Vitória, com a minha irmã, com a Dona Delma, com o Gui e com outras pessoas do Quarto 50. São as pessoas com quem mais tenho falado nesse primeiro momento. São pessoas que me ligam, com quem eu tenho vontade de ligar, e isso, pra mim, é muito importante. Uma coisa que eu sempre dizia no programa é: a gente tem que agradar quem nos agrada. E eu vejo que essas pessoas fazem questão de falar comigo, e eu também faço muita questão de falar com elas. Sobre aquelas situações em que eu falava com alguém e depois parei de falar, todas as pessoas que quiseram conversar comigo, eu estive aberto. Estou sempre aberto a conversar com qualquer um. Quem sabe, até, ser amigo de todos. Mas, por enquanto, sigo sendo quem sempre fui: alguém que valoriza quem me valoriza - emendou.

Carreira de Diego Hypólito

Diego Hypólito iniciou a carreira no começo do século e tem como principal conquista da carreira a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2016, no solo. Além do segundo lugar no Rio, subiu ao lugar mais alto do pódio cinco vezes em Jogos Pan-Americanos e duas vezes em Mundiais. Aposentado desde 2019, o ex-ginasta comentou os Jogos Olímpicos de Paris na Globo ao lado de Daiane dos Santos. Recentemente, Diego e Daniele também realizaram apresentações circenses com acrobacias.