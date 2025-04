BBB 25: Diego Hypolito revive superstição com roupa e relembra ouro histórico

Diego Hypolito chamou a atenção ao revelar um detalhe curioso sobre sua vestimenta em competições durante o último último paredão do BBB 25, na terça-feira (1). Na ocasião, ele foi questionado se tinha alguma superstição com roupas. Foi então, que o antigo ginasta revelou que sim e apontou uma vestimenta especial.

Diego compartilhou com os brothers e o público uma lembrança especial: disse que, embora hoje em dia siga mais o coração, sempre teve uma vestimenta especial para competir. Ele revelou ainda que, exatamente 21 anos atrás, usava esse figurino quando conquistou sua primeira grande medalha na ginástica artística.

A medalha citada por Diego foi um marco histórico para a ginástica brasileira. Em 2004, na etapa do Rio de Janeiro da Copa do Mundo, ele se tornou o primeiro ginasta do país a subir ao lugar mais alto do pódio. O ouro veio na prova de solo com uma apresentação impecável que empolgou o público presente no Rio Centro.

Naquele ano, então com 18 anos, Diego viveu uma temporada invicta na prova de solo, conquistando ouros em quatro competições internacionais: além do Rio de Janeiro, brilhou em La Serena (Chile), Glasgow (Escócia) e Ghent (Bélgica).

Treinador de Diego Hypólito relembrou o momento

Seu treinador na época, Renato Araújo, renomado técnico brasileiro de ginástica artística, reconhecido por sua significativa contribuição ao esporte, especialmente no desenvolvimento de atletas de alto rendimento, reforça o impacto da conquista.

- A Copa do Mundo do Rio foi a primeira realizada no Brasil. Diego ganhou esse ouro no sábado (03/04/2004) e ainda levou outro ouro no domingo. Foi uma sequência impressionante - contou.

Com mais de 30 anos de experiência, durante sua carreira no Brasil, Renato Araújo foi fundamental na formação do Diego Hypolito, a quem treinou por 19 anos. Sob sua orientação, Hypolito conquistou títulos mundiais e se destacou no cenário internacional da ginástica. Atualmente, ele reside nos Estados Unidos, onde atua como Diretor e Técnico Principal no Capital Gymnastics National Training Center, localizado em Burke, Virginia.