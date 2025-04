Diego Hypólito é eliminado do BBB 25 a poucos dias da final; veja a porcentagem

O ex-ginasta Diego Hypólito foi eliminado do Big Brother Brasil nesta quinta-feira (17), a poucos dias da grande final. O medalhista olímpico, que alcançou o top-5 do BBB 25, recebeu 59,77% dos votos, contra 39,26% da professora de dança Renata e 0,97% da atriz Vitória Strada.

Durante o programa, Diego Hypólito havia sobrevivido a seis paredões, recebeu dois "monstros" e foi anjo uma vez. Daniele, irmã do ex-ginasta, foi eliminada no último dia 5, em paredão apertado contra João Pedro. A grande decisão do BBB 25 acontece na próxima terça-feira (22).

Carreira de Diego Hypólito

Diego Hypólito iniciou a carreira no começo do século e tem como principal conquista da carreira a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2016, no solo. Além do segundo lugar no Rio, subiu ao lugar mais alto do pódio cinco vezes em Jogos Pan-Americanos e duas vezes em Mundiais.

Aposentado desde 2019, o ginasta comentou os Jogos Olímpicos de Paris na Globo ao lado de Daiane dos Santos. Recentemente, Diego e Daniele também realizaram apresentações circenses com acrobacias.

Daniele Hypólito em outros reality shows

A primeira experiência de Daniele Hypólito em reality shows foi no Exathlon Brasil, em 2017. No programa da Band, que exigia força física dos participantes, a ex-ginasta foi a primeira eliminada da competição. A atração também contou com outros ex-atletas, como Giba, Betina Schmidt, Alline Calandrini, Pedro Scooby, Maurren Maggi e o patinador artístico Marcel Sturmer, que se sagrou campeão.

Em 2020, Daniele se aventurou no Made In Japão, onde os participantes ficaram confinados por cerca de um mês participando de jogos da cultura japonesa. A atleta entrou no programa da Record no lugar da dançarina Quitéria Chagas, que se lesionou durante uma prova. O reality show, que também teve participação da saltadora Maurren Maggi, foi vencido pelo ex-jogador e comentarista Richarlyson.