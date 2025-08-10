Dia dos pais: depoimento emocionante de CR7 sobre o pai viraliza na web

No Dia dos Pais, um vídeo emocionante de CR7 viralizou nas redes sociais. O dublador Gustavo Machado relembrou um vídeo no qual Cristiano Ronaldo fala sobre a relação com o pai José Diniz. Na gravação, o jogador cai no choro e relembra momentos importantes.

Cristiano Ronaldo voltou a viralizar nas redes sociais e, dessa vez, foi por um motivo emocionante. Na rede social X, antigo twitter, o vídeo de uma entrevista de CR7, realizada em 2019, chamou atenção dos internautas.

Na ocasião, o camisa 7 deu uma entrevista e foi questionado sobre a relação com o pai. Para iniciar a conversa, o entrevistador colocou um trecho de um vídeo em que José Diniz CR7 elogiava o filho.

—Eu fico muito feliz, muito orgulhoso de ver o meu filho naquelas condições. É o guarda-costas que eu tenho, de verdade.— Disse José.

CR7 se emocionou e revelou que nunca conheceu direito José, já que ele era alcoólatra. Apesar de não serem próximos, sempre houve admiração.

—Eu nunca conheci meu pai 100%. Ele era uma pessoa alcoólatra e eu nunca falei com ele numa conversa normal. Era muito difícil, mas ele me tratava de um jeito incrível. Eu era tipo diamante da família. E ele sabia que eu ia me tornar um jogador de futebol. E para mim isso me deixa triste porque eu virei o número um e ele não poder ver nada. Não me viu o receber nenhum prêmio. Toda a minha família viu. A minha mãe, os meus irmãos. Até o meu filho mais velho, mas o meu pai nunca viu nada. Talvez eu consegui tudo no futebol porque ele estava no céu e me deu. — Finalizou CR7 emocionado.

José Diniz morreu em 2005, quando Cristiano ainda tinha 20 anos. Em 2006/2007, CR7 marcou, pela primeira vez, 20 gols na temporada e conquistou seu primeiro título da liga com o Manchester United.

Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores da história do futebol. Ao lado de Lionel Messi, destacou-se como um dos principais representantes da geração de atletas que dominou o cenário esportivo mundial durante a década de 2010. Nesse período, foi agraciado cinco vezes com o prêmio Bola de Ouro, concedido pela revista "France Football" ao melhor jogador do mundo. Questionado sobre a lista de indicados à premiação de 2025, o atleta reagiu com ironia em relação à disputa.

Na zona mista do Estádio Algarve, Cristiano Ronaldo descreveu a Bola de Ouro como um "prêmio fictício" Ele foi perguntado sobre a presença de apenas três jogadores portugueses na lista de indicados: João Neves, Vitinha e Nuno Mendes.

Apesar dos números individuais expressivos durante o período analisado pela premiação, o camisa 7 ficou fora da relação de indicados pela terceira edição consecutiva. Na última temporada pelo Al-Nassr, Ronaldo marcou 35 gols e distribuiu quatro assistências em 41 partidas. Além disso, contribuiu para a conquista do bicampeonato da Nations League por Portugal.