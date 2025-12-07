Jornalistas cravam quais clubes irão ser rebaixados no Brasileirão

A última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 acontece, neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), e seis clubes ainda brigam para se livrarem da zona de rebaixamento. São eles: Atlético-MG, Santos, Ceará, Fortaleza, Vitória e Internacional. Para a ocasião, o Lance! foi atrás de opiniões de jornalistas para saber quais serão os quatro clubes rebaixados.

continua após a publicidade

➡️ Inteligência artificial crava resultados de Fluminense x Bahia e Botafogo x Fortaleza

Antes do início da rodada, Juventude e Sport já se encontram na Série B de 2026. Sendo assim sobram duas vagas, a serem ocupadas pelos clubes citados anteriormente. Os jornalistas Paulo Calçade, da ESPN, e Victor Canedo participaram da enquete. Além deles, os colunistas do Lance!, Eduardo Tironi, Lúcio de Castro e Gustavo Fogaça, o Guffo, também palpitaram.

Dos jornalistas que participaram, apenas um não colocou o Internacional como rebaixado no Brasileirão de 2025. Trata-se de Gustavo Fogaça, o Guffo. Para ele, apesar do cenário ser caótico, o clube colorado deve conseguir se livrar do rebaixamento.

continua após a publicidade

Além do clube gaúcho, outros times citados pelos participantes foram Vitória, Ceará e Fortaleza. Veja abaixo a lista dos palpites completa:

Eduardo Tironi: Internacional e Vitória

Lúcio de Castro: Internacional e Ceará

Guffo: Fortaleza e Vitória

Paulo Calçade: Internacional e Fortaleza

Victor Canedo: Internacional e Ceará

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Briga contra o rebaixamento no Brasileirão

Antes do início da última rodada do Brasileirão, Internacional e Vitória são os clubes presentes na zona de rebaixamento nas duas vagas que faltam ser definidas. As equipes estão respectivamente na 18ª e 17ª colocação da tabela de classificação.

continua após a publicidade

Acima delas, encontra-se em ordem decrescente Fortaleza, Ceará, Santos e Atlético-MG, último da lista com 45 pontos somados. Vale destacar, que o Vasco, na 12ª colocação, tem o mesmo número de pontos do clube mineiro, mas não corre mais riscos por conta do número de vitórias somadas na temporada.