Fora de Campo

Jornalistas cravam quais clubes irão ser rebaixados no Brasileirão

Última rodada do campeonato nacional acontece neste domingo (7)

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/12/2025
05:40
Troféu taça do Brasileirão Série B (Foto: Staff Images/CBF)
imagem cameraTroféu do Brasileirão Série B (Foto: Staff Images/CBF)
  Matéria
  Mais Notícias

A última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 acontece, neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), e seis clubes ainda brigam para se livrarem da zona de rebaixamento. São eles: Atlético-MG, Santos, Ceará, Fortaleza, Vitória e Internacional. Para a ocasião, o Lance! foi atrás de opiniões de jornalistas para saber quais serão os quatro clubes rebaixados.

Antes do início da rodada, Juventude e Sport já se encontram na Série B de 2026. Sendo assim sobram duas vagas, a serem ocupadas pelos clubes citados anteriormente. Os jornalistas Paulo Calçade, da ESPN, e Victor Canedo participaram da enquete. Além deles, os colunistas do Lance!, Eduardo Tironi, Lúcio de Castro e Gustavo Fogaça, o Guffo, também palpitaram.

Dos jornalistas que participaram, apenas um não colocou o Internacional como rebaixado no Brasileirão de 2025. Trata-se de Gustavo Fogaça, o Guffo. Para ele, apesar do cenário ser caótico, o clube colorado deve conseguir se livrar do rebaixamento.

Além do clube gaúcho, outros times citados pelos participantes foram Vitória, Ceará e Fortaleza. Veja abaixo a lista dos palpites completa:

Eduardo Tironi: Internacional e Vitória
Lúcio de Castro: Internacional e Ceará
Guffo: Fortaleza e Vitória
Paulo Calçade: Internacional e Fortaleza
Victor Canedo: Internacional e Ceará

Briga contra o rebaixamento no Brasileirão

Antes do início da última rodada do Brasileirão, Internacional e Vitória são os clubes presentes na zona de rebaixamento nas duas vagas que faltam ser definidas. As equipes estão respectivamente na 18ª e 17ª colocação da tabela de classificação.

Acima delas, encontra-se em ordem decrescente Fortaleza, Ceará, Santos e Atlético-MG, último da lista com 45 pontos somados. Vale destacar, que o Vasco, na 12ª colocação, tem o mesmo número de pontos do clube mineiro, mas não corre mais riscos por conta do número de vitórias somadas na temporada.

Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
Taça do Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

  Matéria
  Mais Notícias