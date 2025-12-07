Sérgio Maurício avalia temporada e futuro de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1
GP de Abu Dhabi acontece neste domingo (7)
A temporada da Fórmula 1 de 2025 chega ao fim com o Grande Prêmio de Abu Dhabi, deste domingo (7), nos Emirados Árabes. Para a ocasião, o Lance! pediu para o narrador Sérgio Maurício, comandante das transmissões das corridas pela Band, avaliar o ano do brasileiro Gabriel Bortoleto.
Além de falar sobre a atual temporada do piloto, único representante nacional no atual grid da Fórmula 1, Sérgio Maurício também comentou sobre o futuro. Para ele, Bortoleto só tende a evoluir na categoria mais importante do automobilismo mundial.
— O Gabriel está no caminho certo. Ele teve uma temporada maravilhosa em 2025, onde ele aprendeu o que é a Fórmula 1. Passou pelas 24 pistas, por todos esses países, viajando, passando perrengue e por todas as coisas legais, proporcionadas por ele ser um piloto — iniciou o narrador.
— Aprendeu com o Nico Hulkenberg e colocou o seu talento a prova. Acho que o Gabriel foi maravilhoso neste ano. Agora, ele está indo para uma montadora com o selo Audi. É uma Fórmula um que será uma incógnita para a próxima temporada. Todo mundo saindo do zero — concluiu.
Temporada de Gabriel Bortoleto
Em 20 corridas disputadas na atual temporada, o brasileiro conseguiu somar 19 pontos. Como destacado por Sergio Mauricio, Bortoleto tem um dos piores carros do Grid, por isso, determinada marca ganha destaque diante da disputa em alto nível da Fórmula 1.
Diante de uma comparação direta com Nico Hulkenberg, atual companheiro de equipe, o piloto brasileiro somou apenas 22 pontos a menos. O experiente piloto alemão soma, ao todo, 41 pontos na temporada.
GP de Abu Dhabi de F1
Posições e filas de largada do GP de Abu Dhabi de F1
|Pos.
|Fila
|Piloto
|Equipe
1º
1
Max Verstappen
Red Bull Racing
2º
1
Lando Norris
McLaren
3º
2
Oscar Piastri
McLaren
4º
2
George Russell
Mercedes
5º
3
Charles Leclerc
Ferrari
6º
3
Fernando Alonso
Aston Martin
7º
4
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
8º
4
Esteban Ocon
Haas F1 Team
9º
5
Isack Hadjar
Racing Bulls
10º
5
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
11º
6
Oliver Bearman
Haas F1 Team
12º
6
Carlos Sainz
Williams
13º
7
Liam Lawson
Racing Bulls
14º
7
Kimi Antonelli
Mercedes
15º
8
Lance Stroll
Aston Martin
16º
8
Lewis Hamilton
Ferrari
17º
9
Alexander Albon
Williams
18º
9
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
19º
10
Pierre Gasly
Alpine
20º
10
Franco Colapinto
Alpine
