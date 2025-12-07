menu hamburguer
Fora de Campo

Sérgio Maurício avalia temporada e futuro de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1

GP de Abu Dhabi acontece neste domingo (7)

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/12/2025
04:10
Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)
A temporada da Fórmula 1 de 2025 chega ao fim com o Grande Prêmio de Abu Dhabi, deste domingo (7), nos Emirados Árabes. Para a ocasião, o Lance! pediu para o narrador Sérgio Maurício, comandante das transmissões das corridas pela Band, avaliar o ano do brasileiro Gabriel Bortoleto.

Além de falar sobre a atual temporada do piloto, único representante nacional no atual grid da Fórmula 1, Sérgio Maurício também comentou sobre o futuro. Para ele, Bortoleto só tende a evoluir na categoria mais importante do automobilismo mundial.

— O Gabriel está no caminho certo. Ele teve uma temporada maravilhosa em 2025, onde ele aprendeu o que é a Fórmula 1. Passou pelas 24 pistas, por todos esses países, viajando, passando perrengue e por todas as coisas legais, proporcionadas por ele ser um piloto — iniciou o narrador.

— Aprendeu com o Nico Hulkenberg e colocou o seu talento a prova. Acho que o Gabriel foi maravilhoso neste ano. Agora, ele está indo para uma montadora com o selo Audi. É uma Fórmula um que será uma incógnita para a próxima temporada. Todo mundo saindo do zero — concluiu.

Temporada de Gabriel Bortoleto

Em 20 corridas disputadas na atual temporada, o brasileiro conseguiu somar 19 pontos. Como destacado por Sergio Mauricio, Bortoleto tem um dos piores carros do Grid, por isso, determinada marca ganha destaque diante da disputa em alto nível da Fórmula 1.

Diante de uma comparação direta com Nico Hulkenberg, atual companheiro de equipe, o piloto brasileiro somou apenas 22 pontos a menos. O experiente piloto alemão soma, ao todo, 41 pontos na temporada.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, em GP dos Estados Unidos na F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto no GP dos Estados Unidos na F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

GP de Abu Dhabi de F1

Posições e filas de largada do GP de Abu Dhabi de F1

Pos.FilaPilotoEquipe

1

Max Verstappen

Red Bull Racing

1

Lando Norris

McLaren

2

Oscar Piastri

McLaren

2

George Russell

Mercedes

3

Charles Leclerc

Ferrari

3

Fernando Alonso

Aston Martin

4

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

4

Esteban Ocon

Haas F1 Team

5

Isack Hadjar

Racing Bulls

10º

5

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

11º

6

Oliver Bearman

Haas F1 Team

12º

6

Carlos Sainz

Williams

13º

7

Liam Lawson

Racing Bulls

14º

7

Kimi Antonelli

Mercedes

15º

8

Lance Stroll

Aston Martin

16º

8

Lewis Hamilton

Ferrari

17º

9

Alexander Albon

Williams

18º

9

Nico Hulkenberg

Kick Sauber

19º

10

Pierre Gasly

Alpine

20º

10

Franco Colapinto

Alpine

