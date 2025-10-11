Dia das Crianças: torcedor mirim do Botafogo manda recado a Carlo Ancelotti

Em comemoração ao Dia das Crianças, o Lance! teve uma conversa muito especial com Henrique "Glorioso", torcedor mirim do Botafogo, que com 11 anos já faz sucesso nas redes sociais. Em meio a Data Fifa, o pequeno mandou até um recado para o técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira.

Se tamanho não é documento, a idade também não precisa ser. Desde que 'desfraldou', segundo ele, Henrique frequenta os jogos do Botafogo no Estádio Nilton Santos. Em 2024, ele se aventurou em Buenos Aires com o pai para assistir a final da Libertadores, e a jovem memória guarda os mínimos detalhes.

- Eu me arrepiei muito naquele jogo. Aquela emoção de ver o estádio lotado. No começo do jogo a gente perdeu o Gregore, né? Infelizmente. Ficamos preocupados. E não tinha água lá no estádio, aí tinha que pedir para quem tava no campo jogar, mas veio nossa grande conquista da Libertadores. A gente nunca vai esquecer - relatou Henrique Glorioso, torcedor mirim do Botafogo.

As memórias estão guardadas em um lugar especial do coração, mas o atual momento do Glorioso está na cabeça do jovem. Ele analisou com muita sinceridade o trabalho de Davide Ancelotti, que assumiu o Botafogo após o Mundial de Clubes da Fifa.

- Cara, o treinador não está reclamando com o time. Se você ver os jogos, ele fica lá, na dele, parado. Acredito que ele vá até o final do ano, mas ano que vem ele sai e vem um treinador melhor - analisou o jovem.

Henrique "Glorioso", torcedor mirim do Botafogo (Foto: reprodução redes sociais)

Tradição do Botafogo na Seleção e recado para Carlo Ancelotti

Os 11 anos de Henrique não limitam seu conhecimento sobre a história do Botafogo. O pequeno disse que sabe bem da relação entre o clube do coração e a Seleção Brasileira. Perguntado, ele afirmou que o caminho para a volta dos tempos de glória da Amarelinha passa pelo Glorioso.

- Claro que é o caminho. O Luiz Henrique jogando desse jeito. Eu vi alguns lances dele no Zenit e continua no mesmo ritmo. Igor Jesus também. Se o Ancelotti botar no jogo, né? - declarou Henrique.

- Ô Ancelotti, Igor Jesus e Luiz Henrique são titulares, hein? - pediu o torcedor mirim do Botafogo.

A desenvoltura de Henrique para falar sobre o Botafogo, time do coração, impressiona. Aos 11 anos, ele acumula mais de 20 mil seguidores nas redes sociais. Seu conteúdo gira em torno de memes, análises e opiniões sobre o Glorioso.