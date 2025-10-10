Estrangeiros se revoltam com falha de ídolo do Botafogo: ‘Como é possível?’

Uma falha de um ídolo da torcida do Botafogo revoltou estrangeiros na manhã desta sexta-feira (10). Apesar de se tratar de um jogo amistoso, o goleiro Gatito Fernández virou alvo dos paraguaios depois de falhar no final do jogo entre Paraguai x Japão.

A partida começou agitada no Japão, e Miguel Almirón abriu o placar com 20 minutos para o Paraguai. Logo depois, Koki Ogawa empatou para os donos da casa. O paraguai foi valente e Diego Gómez botou o time na frente de novo, mas o ídolo do Botafogo Gatito falhou, e no último lance, Ueda empatou para os japoneses.

Nas redes sociais, muitos paraguaios se revoltaram com a falha de Gatito Fernandez. Após chute de Ueda, no meio do gol, ele espalmou a bola para cima. A bola pegou curva e encobriu o ex-goleiro do Botafogo, que hoje atua pelo Cerro Porteño. Veja abaixo.

Gatito Fernández jogou no Botafogo de 2017 a 2024 (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Veja o lance do ídolo do Botafogo e repercussão

Tradução: O alento sempre está. A torcida do Paraguai presente em Osaka.

Tradução: O Gatito que não esteve

Tradução: Como é possível que alguém que é reserva de um time local que está em segundo lugar na tabela seja o goleiro titular da seleção? Valeu pelas qualificações, gatinha, mas chegou a vez do Orlando Gil. O ruim é que ele ainda é criança, com pouquíssima experiência com a seleção - disparou um torcedor revoltado com o ídolo do Botafogo.

Tradução: Olha, eu torci muito para o Gatito, mas hoje ele perdeu a posição, para quem eu não sei, porque os outros são tão ruins quanto - torcedor na bronca com o ex-Botafogo.

Tradução: A seleção nacional nunca pode ser um lugar onde um jogador, seja ele quem for, seja titular, mesmo que não tenha tempo de jogo em seu time. Seja Gatito, Gómez, Alderete ou Cubas. A seleção nacional deveria ser uma recompensa para aqueles que são consistentes em seus clubes. Que azar o Alfaro aí - sobrou para ídolos de Botafogo e Palmeiras.

