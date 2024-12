Atlético-MG teve recorde de faturamento com premiação em 2024

O Atlético-MG faturou R$ 165,3 milhões com premiações nas competições de 2024. Se o desempenho esportivo ficou aquém das expectativas da diretoria e da torcida atleticana, o ganho financeiro foi muito positivo, um recorde para o clube. Em 2021, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, o Atlético-MG colocou em seus cofres a soma de R$ 145 milhões, valor inferior ao desta temporada em mais de R$ 20 milhões.

Mesmo com perda da Libertadores e da Copa do Brasil, Atlético-MG teve recorde de premiação em 2024 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Pela 12.a. colocação no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG receberá R$ 19,2 milhões. O valor é pago pela Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão da competição. No total, são distribuídos aos clubes R$ 480,8 milhões em premiações, de acordo com a colocação final no campeonato. Apenas os quatro times rebaixados para a Série B não recebem valor algum.

Assim, pode-se dizer que o gol do lateral-esquerdo Rubens, de 23 anos, na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, domingo, na Arena MRV, valeu R$ 2,4 milhões, já que, se o jogo tivesse terminado empatado, o Galo terminaria na 15.a. posição e, além de perder vaga na Copa Sul-Americana de 2025, receberia a quantia de R$ 16,8 milhões.

Vice da Libertadores rendeu maior premiação

A competição que rendeu maior premiação ao Atlético-MG em 2024, sem dúvida, foi a Copa Libertadores. O vice, com a derrota para o Botafogo, em Buenos Aires, valeu R$ 95 milhões – essa quantia seria quase R$ 100 milhões maior com o título. Outro vice, o da Copa do Brasil, título que o Galo perdeu para o Flamengo, rendeu ao clube R$ 51,1 milhões.

Curiosamente, o único título que o Atlético-MG conquistou em 2024, o pentacampeonato mineiro, no primeiro semestre, não rendeu nenhum valor financeiro ao clube. O estadual não distribui qualquer valor ao campeão, nem mesmo aos participantes.