Atlético-MG: atacante Hulk termina ano com jejum de gols

Os números do atacante Hulk com a camisa do Atlético-MG são incontestáveis, mas o craque do Galo terminou a temporada 2024 em baixa, com jejum de 11 partidas sem marcar. Contra o Athletico-PR, domingo (8), na Arena MRV, Hulk perdeu a chance de interromper essa sequência ruim, ao desperdiçar um pênalti, cujo rebote foi aproveitado por Rubens para garantir a vitória atleticana por 1 a 0.

Contra o Athletico-PR, Hulk desperdiçou pênalti mas terminou temporada como artilheiro da equipe. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O último gol de Hulk pelo Atlético-MG foi no empate por 1 a 1 com o Vasco, em São Januário, pelas semifinais da Copa do Brasil, em 19 de outubro. Com um chute forte, ele empatou a partida e garantiu a classificação para a final da competição. Nas 11 partidas seguintes em que atuou, o atacante passou em branco.

O pênalti contra o Athletico-PR foi o nono desperdiçado por Hulk no Atlético-MG, dois deles em disputas que valiam classificação: contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores de 2021, e diante do Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2023. Na primeira, o Atlético-MG passou; na segunda, foi eliminado.

Quatro das demais cobranças foram pela Copa Libertadores – a mais marcante diante do Palmeiras, na semifinal de 2021, no Allianz Parque, quando a equipe acabou eliminada na partida de volta - e duas em jogos do Campeonato Mineiro.

Atacante foi o líder em gols e assistências em 2024

Hulk, no entanto, termina a temporada 2024 como o maior artilheiro da equipe, com 19 gols, e jogador com mais assistência, 13. O atacante também é o 15.o. maior artilheiro da história do Atlético-MG, com 114 gols, dos quais 36 foram de pênalti.

Um dos motivos para a falta de gols nas últimas partidas pode ser a questão física. Após a vitória sobre o Athletico-PR, Hulk revelou que vinha jogando com dores no joelho:

- Eu vinha sofrendo muito com uma lesão no colateral do joelho. Vinha sofrendo muito, com muita dor, muito sacrifício. É difícil acabar o jogo, passar dois, três dias doendo, tomando injeção para jogar – afirmou o atacante.