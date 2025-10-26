Deyverson provoca o Flamengo, após vitória do Fortaleza: 'Pai e padrasto'
Jogador usou as redes sociais para alfinetar o rival
Com um bonito gol de Breno Lopes, o Fortaleza conquistou uma vitória importantíssima na luta contra o rebaixamento e complicou a vida do Flamengo, que luta para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (26), o atacante Deyverson aproveitou para provocar a equipe rubro-negra nas redes sociais.
Relacionado para a partida, Deyverson sequer saiu do banco de reservas durante os 90 minutos. No entanto, o atacante não perdeu a oportunidade de alfinetar o histórico rival e postou uma foto ao lado de Breno Lopes, com a legenda: "Pai e padrasto". Confira abaixo.
A provocação faz referência ao gol decisivo de Deyverson na conquista do bicampeonato da Libertadores pelo Palmeiras, contra o Flamengo, em 2022. Com o gol de Breno Lopes, o Leão do Pici conquistou uma vitória importante na luta contra o rebaixamento e chegou aos 27 pontos, quatro a menos que o Vitória, primeira equipe dentro da zona.
Como foi Fortaleza x Flamengo?
Texto por: Maurício Luz
Fortaleza e Flamengo fizeram um jogo de posturas opostas no Castelão. Enquanto o time de Martín Palermo apostava em transições rápidas e aproveitava os espaços deixados pelo adversário, o Rubro-Negro priorizava a posse de bola, mas com pouca efetividade no ataque.
Logo no início, o Leão do Pici botou em prática a estratégia com contra-ataques bem encaixados e quase abriu o placar aos sete minutos, quando Bareiro recebeu livre e tentou encobrir Rossi, mas Ayrton Lucas salvou em cima da linha. Pouco depois, Breno Lopes foi mais feliz: aproveitou passe preciso de Herrera e finalizou cruzado de fora da área para abrir o placar para Laion.
O Fla teve mais dificuldade para transformar os 81% de posse de bola na primeira etapa em perigo real. Com erros técnicos e pouca inspiração ofensiva, a equipe só levou perigo nos minutos finais antes do intervalo. Aos 43', Samuel Lino recebeu dentro da área com liberdade, mas optou por cruzar em vez de finalizar, permitindo o corte da defesa tricolor.
Filipe Luís optou por voltar com o mesmo time para o segundo tempo, mas logo aos oito minutos sacou Bruno Henrique e acionou Luiz Araújo. Com maior movimentação na frente, o Rubro-Negro rapidamene levou perigo aos 12', quando Samuel Lino apareceu pelo meio e rolou para Saúl bater de primeira de fora da área, obrigando goleiro Brenno a fazer grande defesa.
Mesmo com a melhora, o Flamengo teve ainda mais mudanças no ataque, e Wallace Yan e Michael entraram nas vagas de Plata e Samuel Lino. O Fortaleza — que perdeu Bareiro lesionado para a entrada de Moisés —, por sua vez, seguiu apostando nas saídas em velocidade, mas com menos efetividade após o intervalo.
As substituições deram nova vida ao Fla, que voltou a assustar com Arrascaeta finalizando para fora, dentro da área, após cruzamento rasteiro de Wallace Yan. Em resposta, Martín Palermo acionou Yago Picachu e Rodrigo Santos nos lugares de Herrera e Pierre buscando maior velocidade na transição.
A pressão do Flamengo só fez aumentar. Aos 30', foi a vez de Arrascaeta encontrar Luiz Araújo em enfiada de bola, e o camisa 7 rubro-negro tocou fraco na saída de Brenno, que ficou tranquilo com a bola. O Fortaleza, que nessa altura do jogo só se defendia, usou as últimas duas cartadas para colocar Matheus Rossetto e Kayke Queiroz, substituindo Breno Lopes e Pochettino. O atacante emprestado pelo Botafogo teve boa chance e chegou a invadir a área adversária em velocidade, mas acabou desarmado.
Nos minutos finais, Filipe Luís optou por sacar Jorginho para entrada do atacante Juninho, aumentando a presença rubro-negra na área adversária. Já nos acréscimos, o camisa 23 teve chance de empatar a partida e cabeceou cruzamento de Ayron Lucas, mas mandou sobre o gol. O lance sacramentou a vitória do Fortaleza em casa.
