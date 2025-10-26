Jornalista prevê confronto do Flamengo pela Libertadores: 'Vai passar vergonha'
Rubro-Negro irá encarar o Racing pela semifinal da Libertadores
A derrota do Flamengo para o Fortaleza por 1 a 0, no sábado (25), acendeu o sinal de alerta para o time. Apesar do resultado negativo, a equipe precisa se recuperar para enfrentar o Racing, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. O jornalista Gabriel Simões destacou que a postura do elenco será primordial para um resultado positivo.
Após o fim do jogo, Simões analisou a partida nas redes sociais e apontou o que ele considera uma característica do Flamengo: a dificuldade de mobilização em jogos de menor apelo. Para o comentarista, tal postura pode ser fator determinante para uma eliminação diante do Racing, pela semifinal da Libertadores.
— Se estiver essa rotação na quarta-feira não é nem que não passa. Vai passar vergonha. Vamos ver se vão respeitar o Racing e a Libertadores ou veremos um time rebolativo de novo, que pode perder pra absolutamente qualquer time que se dedique à partida — escreveu Simões.
Com a derrota, o Flamengo precisa torcer para que o Palmeiras não pontue contra o Cruzeiro, em duelo que será realizado neste domingo (26). Os comandados de Abel Ferreira recebem o time mineiro às 20h30, no horário de Brasília, no Allianz Parque.
Flamengo volta o foco para Libertadores
O Rubro-Negro encara o Racing fora de casa, após vencer a partida de ida por 1 a 0 no Maracanã. Agora, o time carioca vai até a Argentina enfrentar os donos da casa, em busca da quarta final de Libertadores em sete anos. O confronto acontecerá na quarta-feira (29), às 21h30, no horário de Brasília, no estádio El Cilindro.
