Maratona citada por Rossi será intensa; veja calendário do Flamengo

O goleiro Augustín Rossi destacou que a derrota por 1 a 0 diante do Fortaleza, nesse sábado (25), teve relação com o desgaste físico e mental enfrentado pelo Flamengo. A maratona de jogos está longe do fim: até o término do ano, serão mais dez ou 11 confrontos decisivos, a depender da classificação para a final da Libertadores.

Em média, o Rubro-Negro jogará uma partida a quatro dias e, caso chegue à decisão continental, o maior intervalo será de seis. Em novembro, ainda ocorrerá a Data Fifa, na qual o clube pode perder jogadores para as seleções nos compromissos contra Sport e Fluminense.

Ao longo do ano, o Flamengo já teve Léo Ortiz, Alex Sandro, Danilo e Samuel Lino convocados para o Brasil. Também há expectativas por possíveis chances a Léo Pereira e Pedro. No entanto, a dor de cabeça maior deve vir de outros países. O clube fez acordo com as seleções para não ter atletas chamados na última Data Fifa, mas não é possível cravar que isso se repetirá. Caso não aconteça, o Rubro-Negro pode perder Arrascaeta (Uruguai), De La Cruz (Uruguai), Varela (Uruguai), Viña (Uruguai), Gonzalo Plata (Equador) e Carrascal (Colômbia).

Arrascaeta e Varela, companheiros de seleção uruguaia, se abraçam em jogo do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Calendário do Flamengo

29/10 - vs Racing (visitante)

01/11 - vs Sport (mandante)

05/11 - vs São Paulo (visitante)

09/11 - vs Santos (mandante)

- 10/11: Início da Data Fifa -

15/11 - vs Sport (visitante)

- 18/11: Fim da Data Fifa -

19/11 - vs Fluminense (visitante)

23/11 - vs Bragantino (mandante)

- 29/11: Final da Libertadores -

30/11 - vs Atlético-MG (visitante)*

03/12 - vs Ceará (mandante)*

07/12 - vs Mirassol (visitante)*

*Não há informação no momento sobre possível alteração em datas de jogos caso se confirme conflito com a final da Libertadores

O que disse Rossi?

Agustín Rossi acredita que a derrota do Flamengo por 1 a 0 na Arena Castelão não altera o foco da equipe na disputa do Brasileirão. Em entrevista na saída de campo, o goleiro analisou o resultado fora de casa e afirmou que o adversário "achou o gol", destacando a dificuldade do futebol brasileiro.

— O jogo de hoje não tem nada a ver ainda com o final do campeonato. Faltam, ainda, nove jogos. Amanhã o Palmeiras tem que jogar, tem que vencer também. O futebol brasileiro é muito difícil. Hoje, o Fortaleza, em um contra-ataque, achou um gol. A gente tentou, mas não conseguimos fazer o gol. Não foi fácil fazer gol. Então, o jogo de hoje já acabou. A gente também vem de uma sequência, a cada três dias jogando. Então, acho que o cansaço, a viagem longa também, pesam, mas não são desculpas. A gente hoje poderia ter empatado o jogo no final, tivemos chance, mas não conseguimos. Agora é deixar do lado o Brasileiro, a partir de agora começarmos a pensar no jogo de quarta-feira, que vai ser mais um final. Depende da gente, ganhamos o primeiro jogo, e se não perdemos, estamos na final da Libertadores. Faltam ainda 27 pontos no Brasileiro, nove jogos ainda, falta muito. Esse final de ano também vai ser pesado para muita gente — falou Rossi ao "Premiere".

— Óbvio que pesa (o desgaste mental e físico). Também pesa muito ter jogado domingo contra o Palmeiras, quarta-feira contra o Racing, dois jogos muito cansativos na parte mental, na parte física. A gente deu a vida, conseguimos as duas vitórias. Hoje não conseguimos, mas viemos para buscar, tentamos até o final mas não deu. Agora é pensar na quarta-feira, descansar a cabeça, que é o mais importante — concluiu.