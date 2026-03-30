Desabafo de Neymar em novo vídeo chama atenção: 'Consequência'

O atacante Neymar compartilhou um novo vídeo sobre a própria vida pessoal no Youtube. Esta é a segunda vez, que o camisa 10 do Santos expõe sua intimidade e a rotina de treinos. Em um momento, dos pouco mais de 15 minutos de imagens, o jogador realizou um desabafo que viralizou nas redes sociais.

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Enquanto realizada uma sessão de fisioterapia, o atacante desabafou sobre as cobranças e declarou saber da existência de pessoas que não gostam da figura dele. Neymar chegou a citar a própria vida pessoal ao falar sobre dias de folga.

Durante o desabafo, ele se comparou com um trabalhor comum. Determinada ação viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões de torcedores. Alguns se posicionaram ao lado do jogador, mas outros, questionaram a fala do atleta.

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— Eu tinha 13, 14 anos e não viajava pelo colégio e também não ia para o cinema com meus amigos, porque tinha treino e jogo no dia seguinte. Mas eu tinha um propósito e entendia. Ficava chateado mas no dia seguinte feliz porque estava jogando bola. Estou mais de 20 anos nessa — iniciou Neymar, antes de completar.

— É difícil. O Brasil é muito massacrante. Eles não entendem que você é uma pessoa normal. Eu tenho sentimento. Sofro. Choro. Acordo de mal humor. Sou normal. Não sei qual é a profissão de vocês, mas quando você tem uma folguinha, o que você faz? Trabalha de novo? Não vai — concluiu.

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Fala de Neymar viraliza nas redes sociais

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