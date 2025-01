Eduardo Baptista, conhecido como "Gol do Rayo" nas redes sociais, tornou-se o patrocinador master do Bangu para o Campeonato Carioca. A parceria, revelada pelo próprio influenciador digital, introduz uma nova era para o marketing esportivo na América do Sul, destacando-se pela inovação de trazer um influenciador digital como principal patrocinador de um time de futebol.

continua após a publicidade

➡️Mauro Cezar aponta culpado no gol do Boavista contra o Flamengo: ‘Filme de Terror’

Jogadores da Portuguesa e do Bangu disputam bola em Moça Bonita, pelo Campeonato Carioca (Foto: Matheus Sanches)

Eduardo compartilhou sua conexão com o bairro de Bangu, onde cresceu, e sua intenção de contribuir com a comunidade que moldou sua trajetória.

- Eu cresci aqui, jogando bola na praça da Guilherme, comendo no Geléia, e morei 25 anos da minha vida no bairro onde a escada rolante do calçadão só funciona quando quer. Bangu é muito mais que um bairro, é um país. O Bangu Atlético Clube é muito mais que um clube; é uma herança que passa de geração para geração. Irmão, eu sonhei com o dia em que poderia retribuir tudo o que o Bangu me ensinou sobre luta, paixão e resiliência, e esse dia chegou. Hoje é o início de uma nova história - declarou Eduardo.

continua após a publicidade

➡️Madureira vence Volta Redonda e assume liderança do Campeonato Carioca



Esta não é a primeira vez que um influenciador digital assume o papel de patrocinador de um clube de futebol no Brasil. Felipe Neto, um influente nome nas redes sociais e torcedor do Botafogo, já havia patrocinado o clube entre 2018 e 2019. No entanto, Eduardo Baptista se destaca por ser o primeiro a ocupar a posição de patrocinador master, um marco na América do Sul.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte