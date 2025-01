Felipe Melo recebe nova proposta após deixar o Fluminense; saiba mais

Sem clube desde o fim do contrato com o Fluminense, em dezembro, o volante Felipe Melo recebeu uma nova proposta. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal "LeoDias", o jogador foi convidado pela TV Record para ser comentarista de futebol da emissora no futuro.

Em 2023, a Record, através do PlayPlus, serviço de streaming do canal, lançou o documentário "Felipe Melo - Ousado", que conta a vida pessoal e profissional do atleta. Segundo o colunista, a emissora de Edir Macedo tem "carinho e admiração" pelo jogador de 41 anos.

A Record é dona dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista e, recentemente, adquiriu o Brasileirão. A emissora irá exibir os jogos como mandantes dos clubes da Liga Forte União. Atualmente, o canal conta com comentarista renomados, como Dodô e Maurício Noriega.

Revelado pelo Flamengo, Felipe Melo passou por Grêmio, Mallorca-ESP, Racing-ESP, Almería-ESP, Fiorentina-ITA, Juventus-ITA e Internazionale-ITA. Por Cruzeiro, Palmeiras, Galatasaray e Fluminense, teve passagens vitoriosas, com conquistas de Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Turco. Na Seleção Brasileira, venceu a Copa das Confederações de 2009.

Saída de Felipe Melo do Fluminense

"Felipe Melo não segue conosco como atleta do Fluminense. Nós identificamos que não fomos campeões em 2021, porque precisávamos de jogadores com perfil de título. Acerto e erro, mas tenho coerência nas coisas que eu falo. Felipe Melo e Fábio tinham esse DNA de campeão. Nós acertamos. Tenho muita gratidão por ele, por isso que comunicamos com muita transparência que como atleta não havia mais interesse no clube na permanência dele", disse Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, em dezembro.

