Denílson manda recado para jogadores após vitória da Seleção: ‘Abre o olho’

O ex-jogador Denílson mandou um recado para os jogadores que não foram convocados para esta Data Fifa. A mensagem do pentacampeão do Mundo aconteceu após a vitória da Seleção Brasileira sobre a Coréia do Sul por 5 a 0, na última sexta-feira, fora do Brasil.

Através de uma publicação nas redes sociais, o atual comentarista dos canais Sportv criticou a narrativa de pouca importância para os amistosos na Ásia. Além da Coréia do Sul, o Brasil também enfrenta o Japão, nesta terça-feira.

- Fiz um vídeo essa semana falando para os jogadores que não estão sendo convocados, para amistosos e mais, abre o olho. "Mas não tem importância os amistosos na Coréia". Vai ficar de fora viu, filho. Você que não corra atrás pra ver. E não estou falando do Neymar não. Vai zagueiro, meia, atacante, vai vacilando aí - disse o ex-jogador.

Como foi o jogo da Seleção Brasileira

Mesmo debaixo de muita chuva e de um estádio com cerca de 65 mil torcedores apoiando a Coreia do Sul, o Brasil foi dominante desde o início do jogo em Seul. Os sul-coreanos, que ocupam a 23ª colocação no ranking da Fifa (a Seleção Brasileira é a 6ª), se preocuparam muito em fechar a defesa e permitiram que o time de Ancelotti jogasse com as linhas avançadas, e isso foi decisivo para a Seleção Brasileira.

O Brasil entrou em campo com um quarteto ofensivo, formado por Rodrygo, Estêvão, Vini Jr e Matheus Cunha. Além deles, a dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães se aproximava a todo momento da grande área. Eles, inclusive, deram as assistências para os dois gols do primeiro tempo: Bruno Guimarães, aos 12, deu lindo passe entre os zagueiros para Estêvão abrir o marcador; e Casemiro, aos 41, deixou Rodrygo em condições de marcar seu oitavo gol em 34 partidas pela Seleção Brasileira.

Tentando reagir, a Coreia do Sul voltou com uma mudança no meio-campo para o segundo tempo, mas dois erros defensivos logo no reinício do confronto acabaram decretando a goleada. Com menos de dois minutos, Estêvão roubou a bola de Kim Min-Jae na entrada da área pela direita e ampliou. Dois minutos depois, Casemiro recuperou a bola próximo à área e tocou para Vini Jr; o atacante deu passe para Rodrygo, que marcou o quarto gol.

Com a vitória sacramentada, Carlo Ancelotti decidiu modificar meio time na reta final de jogo. Com seis substituições possíveis, ele colocou em campo Paulo Henrique — primeira partida do jogador do Vasco pela Seleção —, Carlos Augusto, André, Paquetá, Richarlison e Igor Jesus. Mesmo com as mudanças, o Brasil seguiu muito superior à Coreia do Sul. Vini Jr, aos 32, ainda faria o quinto gol da Seleção Brasileira.