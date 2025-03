Denílson expõe dificuldade para ‘secar’ o Corinthians na Libertadores

O Corinthians foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil na fase preliminar da Libertadores, na última quarta-feira (12), na Neo Química Arena. Após o resultado, o ex-jogador Denílson contou nas redes sociais que não conseguiu acompanhar a partida. O cenário aconteceu devido a uma queda de luz na casa do ídolo do Palmeiras.

No início do registro compartilhado na web, Denílson aparece confiante com a eliminação do Corinthians na Libertadores. Porém, com o passar do jogo ele opta por ligar um secar de cabelo para "somar" forças na torcida contra o rival.

O que o ex-jogador não esperava é que não conseguiria assistir o final da partida. O cenário aconteceu devido a uma queda de luz na região onde ele mora com a família. De acordo com o ídolo do Palmeiras, o fato aconteceu por conta de uma forte chuva.

Mesmo sem ver o final da partida, Denílson acompanhou o resultado e enviou uma mensagem provocativa aos torcedores do Corinthians após a eliminção: "Moio aqui com a chuva e para o Corinthians? Sabem se deu tudo certo??".

Queda do Corinthians na Libertadores

Em Itaquera, a equipe de Ramón Díaz conseguiu vencer o segundo confronto contra o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, na Neo Química Arena. Contudo, o resultado não foi o suficiente para reverter a derrota por três gols de diferença no Equador.

Assim, o Corinthians se despediu da Libertadores de 2025. Sem acesso a principal competição continental, o clube agora se junta aos brasileiros Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético-MG, Fluminense e Grêmio na disputa pela Copa Sul-Americana.