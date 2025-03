Especialista de arbitragem analisa expulsão em Corinthians x Barcelona de Guayaquil

A partida entre Corinthians e Barcelona de Guayaquil, desta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, pela última fase preliminar da Libertadores teve uma expulsão. O lance aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo, após o volante Leonai Souza, da equipe equatoriana, parar um contra-ataque do time paulista.

Durante a transmissão da partida, o especialista de arbitragem Carlos Eugênio Simon, da ESPN, concordou com a marcação em campo. O atleta do Barcelona de Guayaquil já tinha um cartão amarelo, e após, paralisar mais uma jogada com contato faltoso, foi expulso. Na jogada, ele impede José Martinez, do Corinthians, de progredir em direção ao gol.

Muito bem expulso. Ele recebeu um cartão amarelo antes, no início do segundo tempo por puxar um adversário pela camisa. Agora, de novo, ele fez esse gesto. Dessa vez, puxando pelo corpo, ele impede o José Martinez de prosseguir a jogada - iniciou o especialista de arbitragem, antes de completar.

- Lance para segundo cartão amarelo e consequentemente o cartão vermelho. Foi bem expulso. Acertou o árbitro Esteban Ostojich - concluiu.

Corinthians cai da Libertadores

Com um a mais em campo, o Corinthians seguiu com a missão de vencer o Barcelona de Guayaquil por pelo menos 3 a 0. Determinado placar levaria a decisão da vaga para a fase de grupos da Libertadores de 2025 para os pênaltis. No momento da expulsão, o clube paulista já vencia a partida por 1 a 0.

Apesar da vantagem numérica, a equipe do técnico Ramón Díaz encontrou dificuldades para furar a defesa do time equatoriano. Na reta final, André Carillo marcou o segundo gol do Alvinegro na partida, aos 84 minutos, mas o tento não foi o suficiente para reverter a derrota corintiana no primeiro jogo.

Mesmo com a vitória por 2 a 0, na Neo Química Arena, o Corinthians se despediu da chance de disputar a fase de grupos da Libertadores de 2025. O clube participará da Copa Sul-Americana de 2025.