Tite dá 'dicas' à torcida do Cruzeiro de como comemorar o título do Mineiro

O técnico Tite liderou o Cruzeiro ao seu primeiro título estadual em seis anos. Neste domingo (8), a Raposa conquistou o troféu ao vencer o Atlético-MG por 1 a 0 no Mineirão. Após a partida, o comandante deu dicas à torcida celeste de como comemorar a conquista.

– Curta com sua família, dê um beijo na esposa, curta o filho, curta a namorada. Vá jantar legal, não procure tirar sarro de ninguém, valorize só o seu trabalho e o seu clube. Tome uma caipirinha, se gostar, e namore sua esposa ou sua namorada – disse o técnico que ainda ressaltou a importância do título.

– Os passos fazem a caminhada. É construir esse processo em uma etapa de recuperação e valorização. O Cruzeiro não vencia um título desde 2022, então você resgata a autoestima. Tenho certeza de que o torcedor vai para casa feliz, assim como eu. Vamos usar essa energia para o Brasileiro, mas a pressão voltará – destacou Tite.

Tite (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Cruzeiro conquista o Campeonato Mineiro após seis anos

O Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na final do Campeonato Mineiro na noite deste domingo (8). A equipe comandada por Tite coroou a melhor campanha do torneio com um triunfo em um jogo caótico no Mineirão. Kaio Jorge marcou o único gol do clássico que terminou em pancadaria,

A confusão começou após o goleiro Everson receber uma chegada de Christian e se irritar com o lance, partindo para cima do meia do Cruzeiro. A situação rapidamente se agravou e outros jogadores entraram na discussão, dando início a uma briga generalizada.

Além dos atletas que estavam em campo, jogadores do banco de reservas, membros das comissões técnicas e outros integrantes das equipes também se envolveram no tumulto. Cruzeiro e Atlético, a partida foi marcada por uma confusão generalizada entre os jogadores. Atletas das duas equipes trocaram socos e pontapés, gerando um grande tumulto em campo.

