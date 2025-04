Memphis Depay está a um gol de assegurar mais um bônus milionário no Corinthians

Memphis Depay está muito próximo de garantir mais um bônus milionário do Corinthians. Com os dois gols marcados na vitória por 2 a 1 sobre o Sport, neste sábado, na Neo Química Arena, o camisa 10 chegou a 24 participações diretas em gols desde que foi contratado. Agora, precisa de apenas mais uma para atingir a meta de 25 e, assim, ativar mais uma cláusula de premiação prevista em contrato.

O vínculo com o clube prevê que Memphis receba R$ 1.575.201 sempre que atingir 15, 20, 25 e 30 participações em gols — seja marcando ou assistindo — no período entre setembro de 2024 e julho de 2025. Com 12 gols e 12 assistências acumulados até agora, o atacante já bateu três metas e está prestes a alcançar a quarta.





Além disso, o contrato também estipula bônus por presença em jogos. Caso o holandês seja relacionado em pelo menos 70% das partidas nesse mesmo período — seja como titular ou reserva — ele terá direito a mais R$ 6,3 milhões. Se estiver presente em 50% dos jogos, o valor é de R$ 3.150.402. Já com 60% de presença, ele recebe outros R$ 1.575.201, mesma quantia vinculada às metas de participação em gols.



Durante o Campeonato Paulista, Memphis se destacou como principal criador do Corinthians. Em 16 jogos antes da final, marcou dois gols, distribuiu sete assistências, criou oito grandes chances, acertou 24 dribles, 20 finalizações no gol em 36 tentativas e ainda somou 28 passes decisivos. No entanto, após o título estadual, seu rendimento caiu: em quatro partidas antes do jogo contra o Sport, ele tinha balançado as redes apenas uma vez e dado uma assistência. Diante dos pernambucanos, ele marcou duas vezes e recolocou o Corinthians no caminho das vitórias.

— Despedidas podem ser dramáticas. Se as pessoas pensam isso, elas podem me chamar de vice-presidente. Eu sou jogador, eu falo do jogo. Se vocês me perguntam, eu penso que posso falar abertamente o que precisamos melhorar. Eu não acho que isso tem um impacto no comando, se devem demitir técnico ou não — disse Memphis, negando que suas declarações após a derrota contra o Fluminense tenham sido o estopim para a demissão de Ramón Díaz do comando do Corinthians.



O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira (24), contra o Racing, do Uruguai, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o time enfrenta o Flamengo, fora de casa, no domingo (27).