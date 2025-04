Memphis curte domingo sem jogo do Corinthians na favela de Paraisópolis

O atacante Memphis Depay, que marcou os dois gols na vitória do Corinthians sobre o Sport no último sábado (19), aproveitou o domingo de folga para passear pela zona sul de São Paulo.

Ele visitou a comunidade de Paraisópolis, a segunda maior da capital paulista. Curiosamente, a favela fica próxima ao estádio do MorumBis, onde, no mesmo dia, São Paulo e Santos se enfrentaram em um clássico. Memphis foi tietado por torcedores e tirou fotos com alguns fãs.

Nas redes sociais, Memphis compartilhou uma imagem em Paraisópolis e escreveu na legenda: “One with the people” (“Um com o povo”). Em um dos vídeos postados pelo holandês, Memphis compartilha a imagem da preparação de um prato de sushi e brinca que está melhor que um famoso restaurante de culinária japonesa da Califórnia, nos Estados Unidos.

Desde que chegou ao Corinthians, em setembro do ano passado, Memphis buscou se aproximar da periferia. O jogador do Timão já foi visto em outras regiões populares da capital e da Grande São Paulo, como Taboão da Serra e São Bernardo do Campo.

Além disso, Memphis recentemente colaborou com MC Hariel — um dos grandes nomes da música brasileira atual — gravando dois raps com temáticas sociais que valorizam a vivência nas periferias.

— Estou feliz. Eu ficarei mais feliz quando começarmos a ganhar mais, mas é normal. Sou um vencedor. Temos que nos acostumar a ganhar mais, com menos sacrifício. Mas estou feliz, olha como eles tratam os jogadores. Estou feliz no Brasil, mas quero competir, foi para isso que vim para o Corinthians — falou Memphis, na zona mista após a vitória por 2 a 1 sobre o Sport.

Dentro de campo, o atacante é um dos destaques da equipe. São 12 gols e 12 assistências com a camisa do Corinthians de setembro do ano passado para cá.

O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira (24), contra o Racing, do Uruguai, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o time enfrenta o Flamengo, fora de casa, no domingo (27).