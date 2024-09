Denilson aponta incoerência em fala polêmica de Dorival Júnior: ‘Desnecessária’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 13:33 • Rio de Janeiro

Durante a coletiva de imprensa conferida por Dorival Júnior, antes do jogo contra o Paraguai, pelas Eliminatórias, o técnico da Seleção afirmou que o Brasil estará na final da Copa do Mundo de 2026 e alertou que podem cobrá-lo pelo resultado prometido. A declaração de Dorival foi questionada pelo comentarista e ex-jogador Denilson, que enxergou uma 'responsabilidade desnecessária' na fala.

- Gosto e respeito muito o Dorival, ele sempre é muito respeitoso quando nos encontramos, mas acho que ele chamou uma responsabilidade desnecessária com essa declaração. Eu enxergo uma contradição no discurso dele, porque ele sempre fala sobre querer tirar a responsabilidade do ombro dos jogadores, sempre pedindo paciência ao torcedor, aí fala uma frase dessa?! 'Estaremos na decisão da Copa do Mundo, podem me cobrar'... Traz uma responsabilidade desnecessária a esse início de trabalho dele - declarou Denilson sobre a fala de Dorival.

Dorival Júnior em coletiva da Seleção Brasileira (Foto: Guilherme Moreira/ Lance!)

Além de cravar o resultado de sua equipe na competição, Dorival pediu tempo e mostrou confiança em um desenvolvimento da equipe a longo prazo. O treinador também citou a falta de tempo para treinar a equipe e ressaltou as mudanças no futebol mundial.

A Seleção ocupa a quarta colocação das Eliminatórias, com dez pontos, oito a menos do que a líder Argentina. Já o Paraguai é o sétimo, com seis pontos.