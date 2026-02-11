Força total? Confira as opções de Tite para jogo do Cruzeiro contra o Mirassol
O Cruzeiro enfrentará o Mirassol nesta quarta-feira
Nesta quarta-feira (10), o Cruzeiro tentará embalar na temporada na partida contra o Mirassol, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, Tite deverá repetir uma escalação pela primeira vez no ano.
Apesar da sequência de partidas, o comandante deve ir com força total para enfrentar os paulistas. A delegação da Raposa desembarcou no interior de São Paulo ainda na terça-feira, depois de ter apenas duas atividades na Toca da Raposa II.
Entre os relacionados para a partida, uma novidade é o retorno de Rayan Lelis. O jogador campeão da Copinha será aproveitado no elenco profissional nesta temporada.
Outro retorno que pode acontecer é o de Lucas Villalba. O argentino está totalmente recuperado, mas a tendência é que Fabrício Bruno e João Marcelo sejam titulares.
Sendo assim, o Cruzeiro deverá entrar em campo contra o Mirassol com: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira e Arroyo; Kaio Jorge.
Confira as informações do jogo entre Mirassol x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X CRUZEIRO
CAMPEONATO BRASILEIRO- 3ª RODADA
📆 Data e horário: Quarta-feira, 11 de fevereiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Maria de Campos Maia (Mirassol-SP)
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado), Sportv (canal fechado)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
