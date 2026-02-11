menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Força total? Confira as opções de Tite para jogo do Cruzeiro contra o Mirassol

O Cruzeiro enfrentará o Mirassol nesta quarta-feira

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 11/02/2026
05:00
Tite (Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)
imagem cameraTite (Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta quarta-feira (10), o Cruzeiro tentará embalar na temporada na partida contra o Mirassol, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, Tite deverá repetir uma escalação pela primeira vez no ano.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Apesar da sequência de partidas, o comandante deve ir com força total para enfrentar os paulistas. A delegação da Raposa desembarcou no interior de São Paulo ainda na terça-feira, depois de ter apenas duas atividades na Toca da Raposa II.

Entre os relacionados para a partida, uma novidade é o retorno de Rayan Lelis. O jogador campeão da Copinha será aproveitado no elenco profissional nesta temporada.

continua após a publicidade
Rayan Lelis, do Cruzeiro, contra o Pouso Alegre (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Rayan Lelis, do Cruzeiro, contra o Pouso Alegre (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Outro retorno que pode acontecer é o de Lucas Villalba. O argentino está totalmente recuperado, mas a tendência é que Fabrício Bruno e João Marcelo sejam titulares.

Sendo assim, o Cruzeiro deverá entrar em campo contra o Mirassol com: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira e Arroyo; Kaio Jorge.

continua após a publicidade
  1. Cruzeiro vence clássico contra o América-MG e assume liderança de seu grupo no Mineiro
  2. Fagner comemora vitória do Cruzeiro: 'Desempenho com equilíbrio'
  3. Tite ressalta equilíbrio do Cruzeiro em vitória contra o América-MG: 'Precisávamos vencer'
  4. Gerson analisa vitória do Cruzeiro em clássico: 'Importante para dar confiança'

Confira as informações do jogo entre Mirassol x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X CRUZEIRO
CAMPEONATO BRASILEIRO- 3ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 11 de fevereiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Maria de Campos Maia (Mirassol-SP)
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado), Sportv (canal fechado)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias