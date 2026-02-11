Força total? Confira as opções de Tite para jogo do Cruzeiro contra o Mirassol

Nesta quarta-feira (10), o Cruzeiro tentará embalar na temporada na partida contra o Mirassol, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, Tite deverá repetir uma escalação pela primeira vez no ano.

Apesar da sequência de partidas, o comandante deve ir com força total para enfrentar os paulistas. A delegação da Raposa desembarcou no interior de São Paulo ainda na terça-feira, depois de ter apenas duas atividades na Toca da Raposa II.

Entre os relacionados para a partida, uma novidade é o retorno de Rayan Lelis. O jogador campeão da Copinha será aproveitado no elenco profissional nesta temporada.

Rayan Lelis, do Cruzeiro, contra o Pouso Alegre (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Outro retorno que pode acontecer é o de Lucas Villalba. O argentino está totalmente recuperado, mas a tendência é que Fabrício Bruno e João Marcelo sejam titulares.

Sendo assim, o Cruzeiro deverá entrar em campo contra o Mirassol com: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira e Arroyo; Kaio Jorge.

Confira as informações do jogo entre Mirassol x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X CRUZEIRO

CAMPEONATO BRASILEIRO- 3ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 11 de fevereiro, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Maria de Campos Maia (Mirassol-SP)

📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado), Sportv (canal fechado)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

