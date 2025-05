A partida entre Botafogo e Estudiantes, válida pela Copa Libertadores da América, ficou marcada por um episódio inusitado envolvendo o técnico Renato Paiva. Durante a comemoração do gol de Artur, que garantiu a vitória do Glorioso no Estádio Nilton Santos, o treinador foi flagrado pelas câmeras de transmissão fazendo um gesto obsceno com a mão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na entrevista coletiva após a partida, o técnico português tentou esclarecer a situação. Segundo ele, o gesto foi direcionado a um membro de sua própria comissão técnica, durante uma discussão interna sobre a permanência de Artur em campo — alguns defendiam sua substituição por conta do desgaste físico e risco de lesão.

A atitude de Renato Paiva remete a outros episódios emblemáticos do futebol brasileiro em que jogadores e presidentes perderam o controle e responderam à torcida ou colegas de forma polêmica. Abaixo, relembramos alguns dos mais marcantes:

continua após a publicidade

Vinícius Fininho – Corinthians (2005)

Em 16 de fevereiro de 2005, mesmo com a vitória tranquila do Corinthians sobre o Sampaio Corrêa por 3 a 0, o lateral-esquerdo Vinícius Fininho protagonizou uma cena de revolta. Ao ser substituído, ouviu vaias vindas das arquibancadas do Pacaembu e reagiu mostrando o dedo do meio para os torcedores.

A atitude causou indignação na diretoria e na torcida. Como consequência, o jogador foi afastado por dois meses, multado e atuou apenas mais três vezes antes de ser negociado com o Lokomotiv Moscou, da Rússia, onde permaneceu por quase uma década.

continua após a publicidade

Fininho (Foto: Reprodução/ SporTV)

Fabrício – Internacional (2015)

Outro caso que entrou para a história aconteceu no Campeonato Gaúcho, em um jogo entre Internacional e Ypiranga. Aos 18 minutos do segundo tempo, após ser vaiado pela torcida colorada por um erro próximo à linha lateral, o lateral Fabrício reagiu mostrando o dedo do meio para os torcedores.

Em seguida, foi expulso pelo árbitro e, ao deixar o campo, ainda jogou a camisa do clube no chão. O episódio selou seu afastamento do time e sua posterior saída do Internacional.

Fabricio (Foto: Reprodução)

Breno Lopes – Palmeiras (2023)

Herói do título da Libertadores de 2020, Breno Lopes viveu um episódio conturbado com a torcida do Palmeiras em 2023. Após marcar o gol da vitória diante do Goiás, no Allianz Parque, o atacante comemorou com um gesto ofensivo direcionado às arquibancadas, em meio a críticas da própria torcida.

O gesto causou grande repercussão e indignação entre os palmeirenses. Dias depois, o jogador foi à sede da principal torcida organizada do clube e pediu desculpas pessoalmente, em um gesto que selou a reconciliação.

Esses casos mostram como a tensão emocional do futebol pode extrapolar os limites do campo e revelar momentos de descontrole — que, muitas vezes, acabam tendo consequências duradouras na trajetória dos envolvidos.

Bruno Lopes (Foto: Reprodução)

Valdivia - Palmeiras (2013)

Ídolo para muitos, criticado por outros, o meia chileno marcou seu nome na história recente do Palmeiras não apenas pelo talento em campo, mas também por episódios controversos fora dele. Um dos momentos mais marcantes dessa relação conflituosa ocorreu em 2013, durante a disputa da Copa Libertadores.

Na época, durante o aquecimento para uma partida contra o Tigre, na Argentina, o jogador reagiu aos gritos de parte da torcida que o acusava de ser frequentador assíduo de festas. Em resposta às provocações, o chileno exibiu o dedo do meio em direção às arquibancadas, gerando grande repercussão negativa entre os palmeirenses.

O clima tenso se agravou no dia seguinte, após a derrota por 1 a 0. Ainda na Argentina, o elenco foi surpreendido por torcedores no aeroporto, momentos antes do embarque para o Brasil. A situação saiu do controle e acabou em agressões físicas. O goleiro Fernando Prass, inclusive, sofreu ferimentos durante o tumulto.

Mario Celso Petraglia (Foto: Reprodução)

Mario Celso Petraglia - Athletico (2025)

Em um dos episódios mais controversos da recente história do Athletico-PR, o presidente Mario Celso Petraglia foi protagonista de uma cena que gerou grande repercussão entre os torcedores rubro-negros. Durante uma partida contra o Cianorte, realizada na Ligga Arena, em Curitiba, o dirigente respondeu aos protestos vindos das arquibancadas com um gesto obsceno.

O episódio ocorreu após o empate por 1 a 1, em meio a fortes críticas ao desempenho da equipe. Incomodado com os xingamentos direcionados a ele, Petraglia reagiu mostrando o dedo do meio para os torcedores, o que aumentou ainda mais a tensão naquele momento.

Felipe Vizeu - Flamengo (2017)

Um momento inusitado e tenso marcou o confronto entre Flamengo e Corinthians, quando uma discussão entre dois jogadores do próprio time carioca acabou ganhando mais destaque que a partida em si. Nos minutos finais do primeiro tempo, após uma cobrança de escanteio do time paulista, o zagueiro Rhodolfo e o atacante Felipe Vizeu se desentenderam por conta de um erro de posicionamento na defesa.

A discussão rapidamente ganhou contornos mais agressivos. Visivelmente irritado, Rhodolfo chegou a desferir um soco nas costas de Vizeu e seguiu encarando o companheiro, sendo contido por outros jogadores da equipe para evitar que a situação piorasse.

Felipe Vizeu (Foto: Reprodução)

A tensão continuou até os instantes finais da primeira etapa, quando Vizeu balançou as redes e, ao comemorar, direcionou um gesto obsceno ao zagueiro. A cena foi captada pelas câmeras de transmissão, que ainda flagraram Rhodolfo ameaçando o atacante, dizendo: “Vou quebrar esse moleque lá dentro”.

Confusões e brigas (sem dedo)

Recentemente, o meio-campista Richard Ríos marcou o gol da vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño pela Conmebol Libertadores. Na comemoração, o colombiano fez um gesto de silêncio direcionado à torcida alviverde, o que gerou revolta nas redes sociais.

Na volta do intervalo, a torcida do Palmeiras protestou contra o jogador, que passou a ser vaiado a cada vez que tocava na bola. Em uníssono, os palmeirenses entoaram: "Ô Ríos, presta atenção, muito respeito com a torcida do Verdão". Após a partida, o atleta se desculpou publicamente pelo gesto.

O episódio lembrou um caso semelhante ocorrido em 2023. Na ocasião, o zagueiro Marlon, então no Fluminense, marcou um gol contra o Goiás no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Na comemoração, mandou a torcida calar a boca, inflamando os ânimos nas arquibancadas. No entanto, o gol acabou sendo anulado após revisão do VAR. Ao final da partida, Marlon também pediu desculpas aos torcedores.

Abel Ferreira (Foto: Reprodução)

Fechando a lista de excentricidades, o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, protagonizou um gesto obsceno durante a derrota para o Flamengo, em partida válida pela Copa do Brasil, realizada no dia 7 de agosto do ano passado.

O treinador foi punido com suspensão de dois jogos. A decisão foi tomada pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Importante destacar que o gesto em questão não foi direcionado à torcida do Palmeiras.