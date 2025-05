Renato Paiva explica dedo do meio após gol do Botafogo

Renato Paiva explicou por que mostrou o dedo do meio em comemoração de gol do Botafogo nesta quarta-feira (14), na vitória por 3 a 2 sobre o Estudiantes, pela Libertadores. O técnico foi flagrado pela transmissão fazendo o gesto obsceno após Artur marcar e dar a vitória ao Glorioso no estádio Nilton Santos. Em entrevista coletiva, o português esclareceu a questão e afirmou que direcionou a mão para um auxiliar.

— Vou esclarecer aqui um tema que anda a circular na internet, um gesto que eu fiz. Já estão a dizer que é para a torcida, que é para o técnico argentino, então, história é a seguinte. Houve uma discussão entre a minha equipa técnica: "Tira o Artur, não tira o Artur, tira o Artur, não tira o Artur... ". Eu disse: "Não vou tirar o Artur". "Ah, mas o Artur está em risco, está desgastado... ". Não vou tirar o Artur. E quando o Artur faz o gol, eu fiz aquilo à boa maneira portuguesa para o meu colega da equipe técnica. Que isto fique bem claro — explicou Renato Paiva.

— Primeiro, não queria fazer isso à minha torcida nem para a torcida nenhuma. Não há um gesto na minha carreira de desrespeito para qualquer elemento do jogo. Nenhum. Não há nenhum momento registrado da minha parte de desrespeito para elementos do jogo. Eu tenho uma expulsão em 23 anos, no sub-17 do Benfica. Uma. E orgulho-me muito disso. Isto foi obviamente uma brincadeira, porque era constantemente "tirar o Artur, tirar o Artur, a parte física, o GPS, o cansaço". E eu tinha o feeling que não tinha que tirar o Artur, porque já estava sendo um dos melhores em campo, se não o melhor, e estava bagunçando a defesa do Estudiantes. Repito, para a torcida é impensável, depois de um espetáculo absolutamente fabuloso que eles fizeram hoje, não só de coreografia, mas de apoio, 90 minutos a apoiar os nossos jogadores, até nos momentos mais difíceis que tivemos. Obviamente, só se eu fosse muito estúpido e não sou, é que ia fazer uma coisa dessas para a torcida, muito menos para o meu colega, porque também não me fez mal nenhum. E muito menos para o árbitro, porque corria o risco de me expulsarem — completou o treinador do Botafogo.

Botafogo x Estudiantes: como foi o jogo?

Com emoção até o fim, e com Artur fazendo sua melhor partida desde que chegou ao clube, o Botafogo bateu o Estudiantes por 3 a 2 na noite desta quarta-feira (14) e se manteve vivo na busca por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Rwan Cruz, Igor Jesus e Artur marcaram para o alvinegro, enquanto Palacios marcou os gols argentinos. Com o resultado, o Botafogo se mantém na 3ª colocação do Grupo A, mas depende apenas de si para avançar.

