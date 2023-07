Flamengo e Arturo Vidal chegaram a um acordo amigável para antecipar o fim do contrato, que tinha vigência até dezembro de 2023, e facilitar a transferência do chileno ao Athletico. O volante viajou para Curitiba e fez sua estreia pelo novo clube neste domingo (16), na vitória rubro-negra por 2 a 0 sobre o Bahia. Na saída de campo, o volante falou com a imprensa sobre a sensação de retornar aos gramados e deixou escancarada sua insatisfação com Jorge Sampaoli.