Além do aspecto técnico, Fernandinho também pontuou a importância do aspecto da experiência que um nome como o de Vidal traz ao elenco, especialmente, para os nomes mais jovens à disposição do técnico Wesley Carvalho:



- Será que a gente precisa mudar o nome pra asilo Athletico Paranaense? O Arturo é um cara excepcional. Tive a oportunidade de jogar contra ele algumas vezes, excelente jogador. Nossa expectativa é que ele nos ajude, não só tecnicamente dentro de campo, mas fora de campo também, dando conselho, ajudando os meninos, pra que eles possam ter um entendimento maior em relação ao jogo. Um jogador desse calibre tem muito a oferecer e, quem for esperto, vai poder extrair o máximo possível dessas ideias, conceitos, técnicas, dessa experiência toda que ele tem.



Além de Vidal, o Athletico-PR também trabalha para regularizar a situação de outro reforço que tem acordo verbal com o clube da Baixada: o meia argentino Bruno Zapelli, nome que chega do Belgrano.